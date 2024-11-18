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Глава МИД Франции прокомментировал разрешение США бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 18.11.2024 (обновлено: 15:11 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/frantsiya-1984405349.html
Глава МИД Франции прокомментировал разрешение США бить вглубь России
Глава МИД Франции прокомментировал разрешение США бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Глава МИД Франции прокомментировал разрешение США бить вглубь России
Франция все еще рассматривает возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по целям на территории РФ, следует из слов главы французской... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:10
2024-11-18T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
джо байден
владимир путин
евросоюз
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ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Франция все еще рассматривает возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по целям на территории РФ, следует из слов главы французской дипломатии Жана-Ноэля Барро, который комментировал решение президента США Джо Байдена санкционировать использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. "Вы слышали, что сказал (президент Франции Эммануэль — ред.) Макрон в мае в (резиденции правительства ФРГ - ред.) Мезеберге ранее в этом году. Тогда мы открыто сказали, что мы бы рассмотрели этот вариант, касающийся разрешения бить по целям, откуда Россия сейчас нападает на украинскую территорию. Так что ничего нового в этом вопросе", - сказал он на полях Совета министров иностранных дел ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. В мае Макрон в рамках визита в ФРГ заявил, что Киеву нужно позволить поражать на территории России только военные объекты, откуда ведется нападение на Украину. В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro, однако позднее удалило информацию об этом из статьи на своём сайте. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования киевским режимом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно чётким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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в мире, россия, украина, франция, джо байден, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, нато, мид франции‎
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Джо Байден, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, МИД Франции‎
Глава МИД Франции прокомментировал разрешение США бить вглубь России

Барро: Париж еще рассматривает возможность разрешить Киеву наносить удары по РФ

© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Франция все еще рассматривает возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по целям на территории РФ, следует из слов главы французской дипломатии Жана-Ноэля Барро, который комментировал решение президента США Джо Байдена санкционировать использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
"Вы слышали, что сказал (президент Франции Эммануэль — ред.) Макрон в мае в (резиденции правительства ФРГ - ред.) Мезеберге ранее в этом году. Тогда мы открыто сказали, что мы бы рассмотрели этот вариант, касающийся разрешения бить по целям, откуда Россия сейчас нападает на украинскую территорию. Так что ничего нового в этом вопросе", - сказал он на полях Совета министров иностранных дел ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
В мае Макрон в рамках визита в ФРГ заявил, что Киеву нужно позволить поражать на территории России только военные объекты, откуда ведется нападение на Украину.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro, однако позднее удалило информацию об этом из статьи на своём сайте.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования киевским режимом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно чётким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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