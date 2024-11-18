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Во Франции резко отреагировали на решение по ударам вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 18.11.2024 (обновлено: 11:24 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/frantsiya-1984351882.html
Во Франции резко отреагировали на решение по ударам вглубь России
Во Франции резко отреагировали на решение по ударам вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Во Франции резко отреагировали на решение по ударам вглубь России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне появившихся сообщений о разрешении Киеву бить по территории России... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:20
2024-11-18T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
флориан филиппо
россия
украина
киев
мария захарова
нато
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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне появившихся сообщений о разрешении Киеву бить по территории России с помощью дальнобойных ракет."Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!", - написал политик в соцсети X.Он также напомнил о словах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что если Украине разрешат наносить удары дальнобойными ракетами по РФ, то это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с Россией, а ответ с российской стороны будет неминуемым и разрушительным.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.Позже газета Figaro, сообщившая в воскресенье, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/udary-1984335311.html
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в мире, флориан филиппо, россия, украина, киев, мария захарова, нато, патриот, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Флориан Филиппо, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, НАТО, Патриот, Джо Байден
Во Франции резко отреагировали на решение по ударам вглубь России

Во Франции призвали положить конец безумию после решения по ударам вглубь России

© РИА Новости / Виталий Аньковфлаг Франции
флаг Франции - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне появившихся сообщений о разрешении Киеву бить по территории России с помощью дальнобойных ракет.
"Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!", - написал политик в соцсети X.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
Он также напомнил о словах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что если Украине разрешат наносить удары дальнобойными ракетами по РФ, то это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с Россией, а ответ с российской стороны будет неминуемым и разрушительным.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Венгрии отреагировали на разрешение Запада бить вглубь России
Вчера, 09:57
Позже газета Figaro, сообщившая в воскресенье, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Эксперт назвал цель разрешения бить вглубь России дальнобойными ракетами
Вчера, 10:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФлориан ФилиппоРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваНАТОПатриотДжо Байден
 
 
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