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Figaro удалила информацию о разрешении Франции наносить удары по России - РИА Новости, 18.11.2024
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10:55 18.11.2024 (обновлено: 11:26 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/figaro-1984347758.html
Figaro удалила информацию о разрешении Франции наносить удары по России
Figaro удалила информацию о разрешении Франции наносить удары по России - РИА Новости, 18.11.2024
Figaro удалила информацию о разрешении Франции наносить удары по России
Французская газета Le Figaro, написавшая накануне, что Париж и Лондон разрешили Киеву бить по территории России их дальнобойными ракетами, удалила информацию об РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:55
2024-11-18T11:26
в мире
россия
украина
франция
джо байден
владимир путин
дмитрий песков
нато
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ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Французская газета Le Figaro, написавшая накануне, что Париж и Лондон разрешили Киеву бить по территории России их дальнобойными ракетами, удалила информацию об этом из статьи на своем сайте. Первоначально в тексте говорилось: "Французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории России, используя их ракеты SCALP/Storm Shadow". После обновления утверждается только со ссылкой на The New York Times и агентство Франс Пресс, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.Как заявили накануне The New York Times неназванные представители американской администрации, Байден санкционировал использование Украиной американского дальнобойного вооружения. По словам собеседников издания, президент США пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР" — предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам.Газета Axios, со своей стороны, сообщала, что информацию об этом решении Вашингтон передал Киеву примерно три дня назад.Позиция РоссииКак заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
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в мире, россия, украина, франция, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Франция, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
Figaro удалила информацию о разрешении Франции наносить удары по России

Figaro удалила данные о разрешении Франции и Британии наносить удары по России

© Фото : MBDA/Thierry WurtzРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Французская газета Le Figaro, написавшая накануне, что Париж и Лондон разрешили Киеву бить по территории России их дальнобойными ракетами, удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.
Первоначально в тексте говорилось: "Французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории России, используя их ракеты SCALP/Storm Shadow". После обновления утверждается только со ссылкой на The New York Times и агентство Франс Пресс, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
Как заявили накануне The New York Times неназванные представители американской администрации, Байден санкционировал использование Украиной американского дальнобойного вооружения. По словам собеседников издания, президент США пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР" — предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам.
Газета Axios, со своей стороны, сообщала, что информацию об этом решении Вашингтон передал Киеву примерно три дня назад.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России
Вчера, 09:24

Позиция России

Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
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