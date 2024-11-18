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Федорищев отправил в отставку врио главы самарского минздрава - РИА Новости, 18.11.2024
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15:11 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/fedorischev-1984405613.html
Федорищев отправил в отставку врио главы самарского минздрава
Федорищев отправил в отставку врио главы самарского минздрава - РИА Новости, 18.11.2024
Федорищев отправил в отставку врио главы самарского минздрава
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку врио регионального министра здравоохранения Армена Беняна после коллективного обращения... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:11
2024-11-18T15:11
самарская область
вячеслав федорищев
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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку врио регионального министра здравоохранения Армена Беняна после коллективного обращения сотрудников скорой помощи, такое решение было принято на оперативном совещании правительства региона, которое транслировалось онлайн. В ходе совещания Федорищев рассказал, что две недели назад встретился с сотрудниками скорой помощи, которые написали ему коллективное обращение, и обсудил проблемы в их сфере. На закрытой встрече также присутствовал врио министра здравоохранения региона. "Мне подробно рассказали о том, как на самом деле устроена с точки зрения водителя, фельдшера, младшего медицинского персонала скорая помощь. Мы все это знаем в быту, а иногда нужно посмотреть изнутри. Про регламенты - доезды 20-минутные. На самом деле они регламентные или мы так пишем, потому что начальство не может по-другому организовать работу? По компетенции сотрудников - это опытные врачи или студенты в основной массе, и мы вынуждены их набирать, потому что не получается опытных врачей с теми условиями, которые мы создаем, на этой службе привлекать? Много было вопросов", - сообщил губернатор на оперативном совещании. Федорищев добавил, что после встречи попросил не притеснять медиков, которые обратились к нему. Однако перед оперативным совещанием в понедельник один из сотрудников скорой помощи пожаловался губернатору на притеснения. "К сожалению, у нас такая круговая порука пока еще практикуется, даже неосознанная, этого человека нужно будет защищать. Я ему обеспечу защиту и коллег попрошу. Армен Сисакович, без обид, переходите на другую работу вместе с начальником этой службы, потому что отношение к людям, профессионализм в своей работе - это очень важно", - сказал Федорищев.
https://ria.ru/20241118/poligraf-1984398775.html
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самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев

Федорищев отправил в отставку врио главы самарского минздрава

© Фото предоставлено правительством Самарской областиВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку врио регионального министра здравоохранения Армена Беняна после коллективного обращения сотрудников скорой помощи, такое решение было принято на оперативном совещании правительства региона, которое транслировалось онлайн.
В ходе совещания Федорищев рассказал, что две недели назад встретился с сотрудниками скорой помощи, которые написали ему коллективное обращение, и обсудил проблемы в их сфере. На закрытой встрече также присутствовал врио министра здравоохранения региона.
"Мне подробно рассказали о том, как на самом деле устроена с точки зрения водителя, фельдшера, младшего медицинского персонала скорая помощь. Мы все это знаем в быту, а иногда нужно посмотреть изнутри. Про регламенты - доезды 20-минутные. На самом деле они регламентные или мы так пишем, потому что начальство не может по-другому организовать работу? По компетенции сотрудников - это опытные врачи или студенты в основной массе, и мы вынуждены их набирать, потому что не получается опытных врачей с теми условиями, которые мы создаем, на этой службе привлекать? Много было вопросов", - сообщил губернатор на оперативном совещании.
Федорищев добавил, что после встречи попросил не притеснять медиков, которые обратились к нему. Однако перед оперативным совещанием в понедельник один из сотрудников скорой помощи пожаловался губернатору на притеснения.
"К сожалению, у нас такая круговая порука пока еще практикуется, даже неосознанная, этого человека нужно будет защищать. Я ему обеспечу защиту и коллег попрошу. Армен Сисакович, без обид, переходите на другую работу вместе с начальником этой службы, потому что отношение к людям, профессионализм в своей работе - это очень важно", - сказал Федорищев.
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