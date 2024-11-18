https://ria.ru/20241118/evroparlament-1984408125.html

В Европарламенте отреагировали на сообщения о ракетных ударах по России

В Европарламенте отреагировали на сообщения о ракетных ударах по России - РИА Новости, 18.11.2024

В Европарламенте отреагировали на сообщения о ракетных ударах по России

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага надеется, что информация о якобы разрешении со стороны США на применение Украиной дальнобойных ракет для РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:20

2024-11-18T15:20

2024-11-18T15:20

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БРАТИСЛАВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага надеется, что информация о якобы разрешении со стороны США на применение Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, окажется блефом. "Давайте надеяться, что это только блеф", - написал Блага в своем Telegram-канале. Он отметил, что если НАТО объявит открытую войну России, то последствия могут быть апокалиптическими. "Если подтвердится, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие дальнего радиуса на российской территории, так мы на пороге третьей мировой войны", - добавил Блага. Он напомнил, что Россия предупреждала Запад о том, что для своей защиты готова использовать любые методы. "У Байдена нет никакого права тянуть нас в ядерную войну. Как американский президент он только дорабатывает и несмотря на это, делает все для того, чтобы уничтожить планету", - добавил Блага. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

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россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато