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ЕС обсуждает санкции против энергетики России и новых физлиц - РИА Новости, 18.11.2024
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17:15 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/es-1984432656.html
ЕС обсуждает санкции против энергетики России и новых физлиц
ЕС обсуждает санкции против энергетики России и новых физлиц - РИА Новости, 18.11.2024
ЕС обсуждает санкции против энергетики России и новых физлиц
Евросоюз обсуждает в рамках 15-го пакета санкции против энергетики РФ и новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН, Венгрия РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:15
2024-11-18T17:15
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Евросоюз обсуждает в рамках 15-го пакета санкции против энергетики РФ и новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН, Венгрия против любых санкций, которые противоречат ее интересам, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Европейские коллеги не могут освободиться от плена старых мыслей, снова видны душевные усилия по подготовке 15-го пакета санкций. Некоторые страны ЕС кровь из глаз требуют санкций на энергетику, речь идет о санкциях против поставок нефти и природного газа, а также атомной промышленности", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1. По его словам, звучат также предложения внести в санкционные списки новых физлиц, в частности, "спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН". "Венгрия и раньше, в 14-й раз, и в 15-ый раз не позволит ввести ни одну санкцию, которая противоречила бы интересам Венгрии, ее национальной безопасности и энергобезопасности", - заключил Сийярто.
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венгрия, россия, петер сийярто, оон, евросоюз, в мире
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, ООН, Евросоюз, В мире
ЕС обсуждает санкции против энергетики России и новых физлиц

Сийярто: ЕС обсуждает санкции против энергетики России и новых физлиц

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Евросоюз обсуждает в рамках 15-го пакета санкции против энергетики РФ и новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН, Венгрия против любых санкций, которые противоречат ее интересам, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Европейские коллеги не могут освободиться от плена старых мыслей, снова видны душевные усилия по подготовке 15-го пакета санкций. Некоторые страны ЕС кровь из глаз требуют санкций на энергетику, речь идет о санкциях против поставок нефти и природного газа, а также атомной промышленности", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, звучат также предложения внести в санкционные списки новых физлиц, в частности, "спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН".
"Венгрия и раньше, в 14-й раз, и в 15-ый раз не позволит ввести ни одну санкцию, которая противоречила бы интересам Венгрии, ее национальной безопасности и энергобезопасности", - заключил Сийярто.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Венгрию возмутило намерение ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России
5 июня, 11:11
 
ВенгрияРоссияПетер СийяртоООНЕвросоюзВ мире
 
 
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