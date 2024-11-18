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ЕС обсуждает санкции против энергетики России и новых физлиц

ЕС обсуждает санкции против энергетики России и новых физлиц - РИА Новости, 18.11.2024

ЕС обсуждает санкции против энергетики России и новых физлиц

Евросоюз обсуждает в рамках 15-го пакета санкции против энергетики РФ и новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН, Венгрия РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:15

2024-11-18T17:15

2024-11-18T17:15

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Евросоюз обсуждает в рамках 15-го пакета санкции против энергетики РФ и новых физлиц, в том числе спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН, Венгрия против любых санкций, которые противоречат ее интересам, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Европейские коллеги не могут освободиться от плена старых мыслей, снова видны душевные усилия по подготовке 15-го пакета санкций. Некоторые страны ЕС кровь из глаз требуют санкций на энергетику, речь идет о санкциях против поставок нефти и природного газа, а также атомной промышленности", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1. По его словам, звучат также предложения внести в санкционные списки новых физлиц, в частности, "спортсменов, церковных деятелей и должностных лиц ООН". "Венгрия и раньше, в 14-й раз, и в 15-ый раз не позволит ввести ни одну санкцию, которая противоречила бы интересам Венгрии, ее национальной безопасности и энергобезопасности", - заключил Сийярто.

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венгрия, россия, петер сийярто, оон, евросоюз, в мире