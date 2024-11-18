https://ria.ru/20241118/elka-1984425483.html

В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны

В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны - РИА Новости, 18.11.2024

В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны

Специалисты управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, дерево было найдено вблизи... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:40

2024-11-18T16:40

2024-11-18T16:40

общество

россия

московская область (подмосковье)

новый год

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Специалисты управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, дерево было найдено вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области, высота составляет 30 метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ. "Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Ель найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области", - сообщили в пресс-службе. Высота елки составляет 30 метров, возраст - 90 лет, обхват ствола - 60 сантиметров, размах нижних ветвей составляет - 8 метров. Все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки. Поиски главной новогодней елки страны по традиции начались еще летом. "Можайский городской округ уже третий раз становится родиной главной новогодней елки страны", - отметили в управлении делами президента РФ.

https://ria.ru/20241114/otdykh-1836657926.html

россия

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, московская область (подмосковье), новый год