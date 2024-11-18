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В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны - РИА Новости, 18.11.2024
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16:40 18.11.2024
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В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны
В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны - РИА Новости, 18.11.2024
В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны
Специалисты управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, дерево было найдено вблизи... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:40
2024-11-18T16:40
общество
россия
московская область (подмосковье)
новый год
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Специалисты управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, дерево было найдено вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области, высота составляет 30 метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ. "Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Ель найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области", - сообщили в пресс-службе. Высота елки составляет 30 метров, возраст - 90 лет, обхват ствола - 60 сантиметров, размах нижних ветвей составляет - 8 метров. Все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки. Поиски главной новогодней елки страны по традиции начались еще летом. "Можайский городской округ уже третий раз становится родиной главной новогодней елки страны", - отметили в управлении делами президента РФ.
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общество, россия, московская область (подмосковье), новый год
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Новый год
В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку страны

Главную новогоднюю елку страны нашли у деревни Знаменка в Можайском округе

© Фото : Официальный телеграм-канал Управления делами Президента Российской ФедерацииГлавная новогодняя елка страны
Главная новогодняя елка страны - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Официальный телеграм-канал Управления делами Президента Российской Федерации
Главная новогодняя елка страны
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Специалисты управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, дерево было найдено вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области, высота составляет 30 метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
«
"Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Ель найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области", - сообщили в пресс-службе.
Высота елки составляет 30 метров, возраст - 90 лет, обхват ствола - 60 сантиметров, размах нижних ветвей составляет - 8 метров. Все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки.
Поиски главной новогодней елки страны по традиции начались еще летом.
"Можайский городской округ уже третий раз становится родиной главной новогодней елки страны", - отметили в управлении делами президента РФ.
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ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Новый год
 
 
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