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Демонстрационный экзамен в 2025 году пройдет в 90% колледжей России

Демонстрационный экзамен в 2025 году пройдет в 90% колледжей России - РИА Новости, 18.11.2024

Демонстрационный экзамен в 2025 году пройдет в 90% колледжей России

В 2024 году демонстрационный экзамен прошел в 86 субъектах РФ в более чем трех тысячах колледжей. Его сдали свыше 370 тысяч обучающихся по 195 специальностям. В РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:39

2024-11-18T16:39

2024-11-18T16:39

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 ноя – пресс-служба ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования". В 2024 году демонстрационный экзамен прошел в 86 субъектах РФ в более чем трех тысячах колледжей. Его сдали свыше 370 тысяч обучающихся по 195 специальностям. В следующем году планируется провести демонстрационный экзамен для 570 тысяч обучающихся из 3,5 тысяч колледжей. Об этом сообщила проректор Института развития профессионального образования Светлана Наумова на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Эксперт отметила, что значимое преимущество демонстрационного экзамена, как формы проведения итоговой аттестации (ГИА) — независимая оценка квалификации выпускников работодателями. В 2024 году в оценке приняло участие 40 тысяч экспертов, из них 67% — представители работодателей. Своих сотрудников на демонстрационный экзамен направили 18 тысяч компаний. "Работодатели — непосредственные участники проведения демонстрационного экзамена. Они участвуют в подготовке оценочных материалов, предоставляют свои площадки для его прохождения. В 2024 году был апробирован демонстрационный экзамен с вариативной частью, требования к которой формировали компании-партнеры. Его сдали 33000 выпускников из 58 субъектов РФ по 123 специальностям", — рассказала Наумова. Начальник Единого центра функционального проектирования и развития квалификаций ГУП "Московский метрополитен" Андрей Мулин поделился опытом взаимодействия метрополитена с СПО и рассказал о преимуществах демонстрационного экзамена для работодателей. "Демонстрационный экзамен на базе Московского метрополитена проводится третий год подряд. В 2024 году он прошел на 14 площадках с участием 127 сотрудников метро. Об успешности проекта говорят цифры. В 2021 году количество трудоустраивающихся по специальности выпускников составляло 6,8%, на настоящий момент — 80%", — подчеркнул Мулин. Руководитель проекта службы администрирования образовательного кластера ОЭЗ "Алабуга" Эдуард Яушев рассказал, что в "Алабуга Политех" обучающиеся сдают демонстрационный экзамен после первого курса. "Мы начали проводить демонстрационный экзамен в 2021 году, тогда это было четыре специальности, прошли его 200 студентов. Сейчас их количество увеличилось до 19. На демонстрационном экзамене студенты подтверждают, что могут работать по выбранной профессии. Успешно прошедших испытания мы трудоустраиваем со 2 курса", — поделился опытом Яушев. Заместитель директора по учебно-методической работе Колледжа "Подмосковье" Марина Рогулина отметила, что демонстрационный экзамен внедряется с 2018 года. В 2024 году 90% обучающихся проходили ГИА в этом формате. Благодаря активному вовлечению в демонстрационный экзамен работодателей процент трудоустройства составил 85%. Федеральным оператором демонстрационного экзамена базового и профильного уровней по образовательным программам СПО является Институт развития профессионального образования. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пресс-релизы