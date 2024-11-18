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Эксперт предложил возможный ответ на разрешение бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:07 18.11.2024 (обновлено: 11:58 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/ekspert-1984307436.html
Эксперт предложил возможный ответ на разрешение бить вглубь России
Эксперт предложил возможный ответ на разрешение бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Эксперт предложил возможный ответ на разрешение бить вглубь России
России следует рассмотреть возможность нанесения демонстрационного одиночного ядерного удара по акватории вблизи побережья Великобритании и Франции после... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T03:07
2024-11-18T11:58
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
франция
сша
игорь коротченко
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. России следует рассмотреть возможность нанесения демонстрационного одиночного ядерного удара по акватории вблизи побережья Великобритании и Франции после разрешения Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по ее территории, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По данным The New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Позже издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений. "Если помимо разрешения Белого дома на использование Украиной ракет ATACMS для атак в глубине территории России Байден также согласовал аналогичные действия со стороны Великобритании и Франции для использования ВСУ переданных британских и французских крылатых ракет типа Storm Shadow и SCALP-EG, это уже делает ситуацию взрывоопасной", — сказал Коротченко. По его словам, в таком случае ВСУ смогут наносить массированные удары крылатыми ракетами британского, французского и американского производства по территории России. "В этой ситуации может возникнуть вопрос о демонстрационном ядерном ударе в морской акватории поблизости от побережья Великобритании и Франции с целью демонстрации решимости России в случае непринятия мер по пресечению подобных действий со стороны ВСУ", — заявил Коротченко. Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/mask-1984305056.html
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россия, великобритания, франция, сша, игорь коротченко, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Франция, США, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины, НАТО
Эксперт предложил возможный ответ на разрешение бить вглубь России

Эксперт Коротченко: на разрешение бить вглубь РФ стоит ответить ядерным ударом

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. России следует рассмотреть возможность нанесения демонстрационного одиночного ядерного удара по акватории вблизи побережья Великобритании и Франции после разрешения Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по ее территории, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По данным The New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Позже издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Маск предупредил о возможном ответе России на удары вглубь ее территории
Вчера, 02:13
"Если помимо разрешения Белого дома на использование Украиной ракет ATACMS для атак в глубине территории России Байден также согласовал аналогичные действия со стороны Великобритании и Франции для использования ВСУ переданных британских и французских крылатых ракет типа Storm Shadow и SCALP-EG, это уже делает ситуацию взрывоопасной", — сказал Коротченко.
По его словам, в таком случае ВСУ смогут наносить массированные удары крылатыми ракетами британского, французского и американского производства по территории России.
"В этой ситуации может возникнуть вопрос о демонстрационном ядерном ударе в морской акватории поблизости от побережья Великобритании и Франции с целью демонстрации решимости России в случае непринятия мер по пресечению подобных действий со стороны ВСУ", — заявил Коротченко.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Вы серьезно?" В США предупредили Украину после решения Байдена по ATACMS
Вчера, 02:40
Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Нужно позвонить". В Швеции обратились к Трампу после решения США по ATACMS
Вчера, 00:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВеликобританияФранцияСШАИгорь КоротченкоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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