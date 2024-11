https://ria.ru/20241118/ekspert-1984307436.html

Эксперт предложил возможный ответ на разрешение бить вглубь России

2024-11-18T03:07

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. России следует рассмотреть возможность нанесения демонстрационного одиночного ядерного удара по акватории вблизи побережья Великобритании и Франции после разрешения Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по ее территории, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По данным The New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Позже издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений. "Если помимо разрешения Белого дома на использование Украиной ракет ATACMS для атак в глубине территории России Байден также согласовал аналогичные действия со стороны Великобритании и Франции для использования ВСУ переданных британских и французских крылатых ракет типа Storm Shadow и SCALP-EG, это уже делает ситуацию взрывоопасной", — сказал Коротченко. По его словам, в таком случае ВСУ смогут наносить массированные удары крылатыми ракетами британского, французского и американского производства по территории России. "В этой ситуации может возникнуть вопрос о демонстрационном ядерном ударе в морской акватории поблизости от побережья Великобритании и Франции с целью демонстрации решимости России в случае непринятия мер по пресечению подобных действий со стороны ВСУ", — заявил Коротченко. Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

