https://ria.ru/20241118/efimov-1984088864.html
Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 351 гектар территории
Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 351 гектар территории - РИА Новости, 18.11.2024
Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 351 гектар территории
В 11 округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы несколько участков, чья общая площадь составляет 351 гектар,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:08
2024-11-18T09:08
2024-11-18T09:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc2b187b59298fbe3c26eb17529c1f6b.png
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В 11 округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы несколько участков, чья общая площадь составляет 351 гектар, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по октябрь 2024 года в Москве началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий. На участках общей площадью 351 гектар планируется построить жилье, включая объекты для программы реновации и других городских нужд, а также высокотехнологичные производства и общественно-деловые пространства. Например, здесь возведут школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и многофункциональные комплексы", – приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса слова Ефимова.Одна из территорий, где проведут редевелопмент, находится в Южном Тушино. На участке площадью 46,3 гектара планируют построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Речь идет о жилых домах, производственных и общественно-деловых объектах, медицинском центре, физкультурно-оздоровительном комплексе, школах и детсадах.Еще будет реорганизована территория между Каширским и Котляковским проездами, ее площадь - 21,3 гектара. Там возведут 690 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости и жилых домов. Также будут построены детский сад, школа, магазины, отделения банков и заведения общепита.Кроме того, на территории бывшей промзоны "Малино" в Зеленограде проведут редевелопмент на 17,69 гектарах земли. Там планируется возвести более 360 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилые дома, детсад, школу, центр развития детского творчества, пожарное депо и торгово-развлекательный центр со спортивным комплексом.Всего на данный момент в Москве на разных стадиях находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_136:0:1273:853_1920x0_80_0_0_f7df2038c2025ebb18385aba4ab476c8.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В 11 округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы несколько участков, чья общая площадь составляет 351 гектар, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по октябрь 2024 года в Москве началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий. На участках общей площадью 351 гектар планируется построить жилье, включая объекты для программы реновации и других городских нужд, а также высокотехнологичные производства и общественно-деловые пространства. Например, здесь возведут школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и многофункциональные комплексы", – приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса слова Ефимова.
Одна из территорий, где проведут редевелопмент, находится в Южном Тушино. На участке площадью 46,3 гектара планируют построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Речь идет о жилых домах, производственных и общественно-деловых объектах, медицинском центре, физкультурно-оздоровительном комплексе, школах и детсадах.
Еще будет реорганизована территория между Каширским и Котляковским проездами, ее площадь - 21,3 гектара. Там возведут 690 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости и жилых домов. Также будут построены детский сад, школа, магазины, отделения банков и заведения общепита.
Кроме того, на территории бывшей промзоны "Малино" в Зеленограде проведут редевелопмент на 17,69 гектарах земли. Там планируется возвести более 360 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилые дома, детсад, школу, центр развития детского творчества, пожарное депо и торгово-развлекательный центр со спортивным комплексом.
Всего на данный момент в Москве на разных стадиях находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.