https://ria.ru/20241118/efimov-1984088864.html

Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 351 гектар территории

Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 351 гектар территории - РИА Новости, 18.11.2024

Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 351 гектар территории

В 11 округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы несколько участков, чья общая площадь составляет 351 гектар,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:08

2024-11-18T09:08

2024-11-18T09:08

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В 11 округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы несколько участков, чья общая площадь составляет 351 гектар, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по октябрь 2024 года в Москве началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий. На участках общей площадью 351 гектар планируется построить жилье, включая объекты для программы реновации и других городских нужд, а также высокотехнологичные производства и общественно-деловые пространства. Например, здесь возведут школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и многофункциональные комплексы", – приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса слова Ефимова.Одна из территорий, где проведут редевелопмент, находится в Южном Тушино. На участке площадью 46,3 гектара планируют построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Речь идет о жилых домах, производственных и общественно-деловых объектах, медицинском центре, физкультурно-оздоровительном комплексе, школах и детсадах.Еще будет реорганизована территория между Каширским и Котляковским проездами, ее площадь - 21,3 гектара. Там возведут 690 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости и жилых домов. Также будут построены детский сад, школа, магазины, отделения банков и заведения общепита.Кроме того, на территории бывшей промзоны "Малино" в Зеленограде проведут редевелопмент на 17,69 гектарах земли. Там планируется возвести более 360 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилые дома, детсад, школу, центр развития детского творчества, пожарное депо и торгово-развлекательный центр со спортивным комплексом.Всего на данный момент в Москве на разных стадиях находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)