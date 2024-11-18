https://ria.ru/20241118/dorogi-1984345555.html

Опорные дороги в регионах: на пути обновления

Опорные дороги в регионах: на пути обновления - РИА Новости, 18.11.2024

Опорные дороги в регионах: на пути обновления

Важность автомобильных дорог для экономики, социального развития страны и решения глобальных стратегических задач трудно переоценить. На создание современной,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:38

2024-11-18T12:38

2024-11-18T12:38

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Важность автомобильных дорог для экономики, социального развития страны и решения глобальных стратегических задач трудно переоценить. На создание современной, надежной и комфортной транспортной инфраструктуры направлен национальный проект "Безопасные качественные дороги", запущенный в 2019 году и охвативший 84 региона.За время реализации инициатива показала высокую эффективность, став хорошим примером совместной работы федеральных и региональных структур. Так, по данным Минтранса, с 2019 по 2024 годы было отремонтировано, реконструировано и построено свыше 100 тысяч километров региональных и местных автодорог. При этом масштабные работы по обновлению дорожной сети продолжатся по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Дорожникам предстоит к 2030 году привести федеральные трассы и дороги в городах к показателю 85% соответствия нормативам, а региональных – 60%.Опорные дорогиПонятие "опорная сеть автомобильных дорог" впервые было закреплено в российском законодательстве в 2023 году: соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Сегодня общая протяженность таких дорог составляет 140,5 тысячи километров, из которых 66,2 тысячи километров – федерального значения и 74,3 тысячи километров ― регионального или межмуниципального значения."В опорную сеть входят дороги, которые обеспечивают бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства России. Это важные трассы, соединяющие столицу региона с административными центрами муниципальных районов, ведущие к многосторонним автомобильным пунктам пропуска, а также к крупным промышленным предприятиям или кластерам", - указал вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте правительства.Хуснуллин сообщил, что по национальному проекту в текущем дорожно-строительном сезоне уже обновлено 1380 километров региональной опорной сети автомобильных дорог. До конца 2024 года общая протяженность таких участков составит более 3,5 тысячи километров.В свою очередь, министр транспорта Роман Старовойт отметил, что развитие автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, остается в числе стратегических задач дорожного хозяйства."Именно эти дороги формируют транспортный каркас страны. По итогам 10 месяцев 2024 года доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть и соответствующих нормативным требованиям, составляет 70,67%, что уже превышает плановое значение 2024 года", – приводятся слова министра на правительственном сайте.Директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин указал, что по опорной сети выполняется основная масса грузовых и пассажирских перевозок, поэтому основная цель – держать эти дороги в нормативном состоянии, предусматривающем совершенно конкретные технические параметры."В этом направлении мы видим огромный успех нацпроекта "Безопасные качественные дороги": всеми участниками – ФОИВами и регионами была проведена огромная работа. Главное, удалось наладить на очень высоком уровне системное администрирование по планированию, выполнению дорожных работ и контролю их качества", - рассказал Блинкин РИА НовостиОднако, по словам эксперта, "хороших дорог никогда не бывает достаточно", поскольку потребность в них растет по мере развития экономики. И задача нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" продолжить эту нужную работу, в частности – по переводу двухполосных дорог в четырехполосный формат."Тенденция позитивная, все механизмы отработаны, необходимые меры правительство принимает. Поэтому теперь все будет зависеть от приоритетов и возможностей финансирования", - заключил Блинкин.Дороги для жизниЧлен Общественной палаты Московской области, зампредседателя комиссии по развитию транспортной инфраструктуры и дорог Валерий Мамчур в беседе с корреспондентом РИА Новости подчеркнул, что современные дороги должны создавать новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Поэтому для работ по дорожному нацпроекту был взят многолетний опыт, и на его основе выработаны четкие нормы, которым дороги должны соответствовать: это требования по ширине, уклону, освещению, обслуживанию и т.д.По мнению эксперта, одним из важных направлений по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры является правильная организация контроля качества. Для региональных и муниципальных властей это означает, что нужно не только найти подрядчика и освоить выделенные средства, но и проконтролировать его работу."Необходимо проводить контрольные замеры – та ли толщина покрытия, не обманули ли с качеством, тот ли материал был использован. Такие замеры должны делаться не в тех местах, которые укажет подрядчик, а в любом месте, где проводились дорожные работы", - уточнил эксперт.По словам Мамчура, современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан."Каждый водитель, когда платит транспортный налог, задумывается о том, а по каким дорогам он ездит. Поэтому дороги должны соответствовать. Сегодня в регионе есть вопросы по своевременности обновления: некоторые участки дорог долгое время не ремонтируются, тогда как другие, и так идеально ровные, делают заново. Поэтому нужна реальная инвентаризация дорог, составление списки именно тех участков, где обновление необходимо в первую очередь. В этом может помочь общественный контроль", - продолжил эксперт.Мамчур также высоко оценил результаты работ по нацпроекту в Московской области, где были приведены в нормативное состояние несколько проблемных участков. Он также призвал граждан быть более активными и неравнодушными: сообщать в Единую диспетчерскую службу, "Добродел" или Общественную палату Московской области о проблемах, недоработках, аварийно-опасных участках дорог, а также вносить свои предложения.Видим результатСергиев Посад – Калязин – Рыбинск – ЧереповецОдним из успешных кейсов обновления опорной сети дорог совместными усилиями нескольких регионов стала автодорога Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. Дорога протяженностью свыше 330 километров соединяет четыре региона: Московскую, Тверскую, Ярославскую и Вологодскую области, связывает Северо-Запад и центральные регионы, позволяя уменьшить время доставки грузов потребителям и повысить эффективность распределения транспортной нагрузки на сеть федеральных автомобильных дорог.Так, в Ярославской области за последние два года обновили более 50 километров этой трассы, из них 26 километров – в этом году. В следующем сезоне планируется отремонтировать еще более 20 километров до границы с Вологодской областью. Работы на объекте проводились комплексно: специалисты не только обновили дорожное полотно, но и привели в порядок 27 автобусных остановок. В Тверской области, где дорога является туристическим маршрутом в города Калязин и Сергиев Посад, отремонтировали участок длиной 7,3 километра. Покрытие дороги заменили на современное, отремонтировали съезды, укрепили обочины. В Вологодской области ремонтные работы были завершены еще в 2023 году, было обновлено 53,2 километра трассы. На объекте заменили слабое основание, уложили асфальт, укрепили обочины, нанесли разметку. Кроме того, на трассе появились 11 остановок общественного транспорта. Также были приведены к нормам 36,7 километра указанной трассы, проходящие по Московской области, где на сложных участках было установлено металлическое и тросовое барьерное ограждение.Ольша – Велиж – Усвяты – НевельВ Псковской области в перечень объектов нацпроекта были включены участки трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, на которые поступали жалобы от автомобилистов. Трасса связывает Смоленскую и Псковскую области, обеспечивая грузовое и пассажирское сообщение. После ремонта были введены в эксплуатацию более 17 километров трассы, где дорожники обновили водопропускные трубы и существующий водоотвод, заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины. В целях безопасности движения на участках была нанесена разметка и заменено металлическое барьерное ограждение. Также были обновлены автобусные остановки. До конца года планируется ввод еще 22 километра трассы.Аргудан – АлександровскаяВ Кабардино-Балкарской Республике по многочисленным просьбам жителей была обновлена, входящая в опорную сеть, трасса Аргудан – Александровская, которая связывает сразу четыре муниципальных района республики и обеспечивает транзит с соседними регионами. Дорожные работы завершены на год раньше срока. Они включали ремонт (свыше 4 километров) и капитальный ремонт (12,5 километра). В процессе капитального ремонта трассу расширили с трех до четырех полос, а также установили осевое металлическое ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки. Кроме того, были заменены и отремонтированы все водопропускные трубы, а подверженный размыву участок автодороги защищен габионными конструкциями (металлические сетчатые каркасы, наполненные различными природными материалами). Поскольку трасса является транзитной с интенсивным движением большегрузных автомобилей, ее обеспечили специальным трехслойным асфальтобетонным покрытием.

https://ria.ru/20241115/msp-1983998231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60