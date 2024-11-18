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Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/dnepr-1984311950.html
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на Каховском направлении
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 18.11.2024
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на Каховском направлении
Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:10
2024-11-18T05:10
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
днепр (река)
безопасность
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 ноя - РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны России. Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, а также плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра. Работа идет в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА. "В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор выявил позицию миномета противника, координаты были немедленно переданы артиллеристам. В режиме реального времени производилась корректировка огня.... Личный состав батареи гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному расчету миномета", - сказали в МО РФ. Дроны-разведчики обнаруживают укрытия, боевую технику, местонахождение личного состава ВСУ. После передачи координат артиллеристы уничтожают выявленные цели. С расстояния свыше 15 километров ведется прицельный огонь, скорость достигает восьми выстрелов в минуту. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.
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россия, херсонская область , днепр (река), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (река), Безопасность, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на Каховском направлении

Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГаубица Д-30 ведет огонь по ВСУ
Гаубица Д-30 ведет огонь по ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Гаубица Д-30 ведет огонь по ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 ноя - РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны России.
Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, а также плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра. Работа идет в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА.
"В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор выявил позицию миномета противника, координаты были немедленно переданы артиллеристам. В режиме реального времени производилась корректировка огня.... Личный состав батареи гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному расчету миномета", - сказали в МО РФ.
Дроны-разведчики обнаруживают укрытия, боевую технику, местонахождение личного состава ВСУ. После передачи координат артиллеристы уничтожают выявленные цели. С расстояния свыше 15 километров ведется прицельный огонь, скорость достигает восьми выстрелов в минуту. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (река)БезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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