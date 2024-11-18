https://ria.ru/20241118/dnepr-1984311950.html

Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на Каховском направлении

Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 18.11.2024

Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на Каховском направлении

Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T05:10

2024-11-18T05:10

2024-11-18T05:10

специальная военная операция на украине

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херсонская область

днепр (река)

безопасность

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 ноя - РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" уничтожили миномет ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны России. Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, а также плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра. Работа идет в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА. "В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор выявил позицию миномета противника, координаты были немедленно переданы артиллеристам. В режиме реального времени производилась корректировка огня.... Личный состав батареи гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному расчету миномета", - сказали в МО РФ. Дроны-разведчики обнаруживают укрытия, боевую технику, местонахождение личного состава ВСУ. После передачи координат артиллеристы уничтожают выявленные цели. С расстояния свыше 15 километров ведется прицельный огонь, скорость достигает восьми выстрелов в минуту. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсонская область , днепр (река), безопасность, вооруженные силы украины