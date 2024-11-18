Рейтинг@Mail.ru
Блогер рассказал, что на Украине будут делать с вернувшимися дезертирами - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/dezertiry-1984395599.html
Блогер рассказал, что на Украине будут делать с вернувшимися дезертирами
Блогер рассказал, что на Украине будут делать с вернувшимися дезертирами - РИА Новости, 18.11.2024
Блогер рассказал, что на Украине будут делать с вернувшимися дезертирами
Украинские военные, которые самовольно оставили свои части, но потом решили добровольно вернуться на службу, будут отправлены в штурмовые бригады без... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:17
2024-11-18T14:17
в мире
украина
анатолий шарий
ирина геращенко
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786931579_0:234:2048:1386_1920x0_80_0_0_7b11d3930ad18d6298c0267fa8a7448e.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военные, которые самовольно оставили свои части, но потом решили добровольно вернуться на службу, будут отправлены в штурмовые бригады без соответствующего снабжения, заявил украинский блогер Анатолий Шарий. Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в октябре сообщала, что украинский парламент в первом чтении принял за основу проект закона о дезертирстве, который во время действия военного положения не приостанавливает службу для впервые покинувших части военнослужащих. Она отмечала, что военные, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Законопроект, по мнению Геращенко, имеет огромные коррупционные риски, поскольку дезертиру фактически будут начислять обеспечение на период его отсутствия в части. "Важная информация по самовольно оставившим части. Везде… им говорят, что можно вернуться и ничего не будет. Мол, ошибка, с кем не бывает. Но по факту на базе таких людей, что возвращаются, по моей информации, будут создавать в спешном порядке отдельные штурмовые бригады. Их будут использовать как мясо в наступательных действиях, кроме того, у них не будет нормального снабжения и оружия. Автоматы - и вперед", - написал Шарий в своем Telegram-канале. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241031/mobilizatsiya-1981225058.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786931579_0:42:2048:1578_1920x0_80_0_0_d7d4142c56805b49305f916d7ff861af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, анатолий шарий, ирина геращенко, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Анатолий Шарий, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Блогер рассказал, что на Украине будут делать с вернувшимися дезертирами

Блогер Шарий: дезертиров на Украине отправят в штурмовые бригады без снабжения

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военные, которые самовольно оставили свои части, но потом решили добровольно вернуться на службу, будут отправлены в штурмовые бригады без соответствующего снабжения, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.
Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в октябре сообщала, что украинский парламент в первом чтении принял за основу проект закона о дезертирстве, который во время действия военного положения не приостанавливает службу для впервые покинувших части военнослужащих. Она отмечала, что военные, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Законопроект, по мнению Геращенко, имеет огромные коррупционные риски, поскольку дезертиру фактически будут начислять обеспечение на период его отсутствия в части.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Экс-генерал ВСУ рассказал о массовом дезертирстве на Украине
31 октября, 19:27
"Важная информация по самовольно оставившим части. Везде… им говорят, что можно вернуться и ничего не будет. Мол, ошибка, с кем не бывает. Но по факту на базе таких людей, что возвращаются, по моей информации, будут создавать в спешном порядке отдельные штурмовые бригады. Их будут использовать как мясо в наступательных действиях, кроме того, у них не будет нормального снабжения и оружия. Автоматы - и вперед", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
15 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаАнатолий ШарийИрина ГеращенкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала