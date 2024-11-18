Блогер рассказал, что на Украине будут делать с вернувшимися дезертирами
Блогер Шарий: дезертиров на Украине отправят в штурмовые бригады без снабжения
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военные, которые самовольно оставили свои части, но потом решили добровольно вернуться на службу, будут отправлены в штурмовые бригады без соответствующего снабжения, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.
Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в октябре сообщала, что украинский парламент в первом чтении принял за основу проект закона о дезертирстве, который во время действия военного положения не приостанавливает службу для впервые покинувших части военнослужащих. Она отмечала, что военные, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Законопроект, по мнению Геращенко, имеет огромные коррупционные риски, поскольку дезертиру фактически будут начислять обеспечение на период его отсутствия в части.
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"Важная информация по самовольно оставившим части. Везде… им говорят, что можно вернуться и ничего не будет. Мол, ошибка, с кем не бывает. Но по факту на базе таких людей, что возвращаются, по моей информации, будут создавать в спешном порядке отдельные штурмовые бригады. Их будут использовать как мясо в наступательных действиях, кроме того, у них не будет нормального снабжения и оружия. Автоматы - и вперед", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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