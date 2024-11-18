https://ria.ru/20241118/detektory-1984327621.html

В Белгородской области выдали более тысячи детекторов беспилотников

В Белгородской области выдали более тысячи детекторов беспилотников - РИА Новости, 18.11.2024

В Белгородской области выдали более тысячи детекторов беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети "ВКонтакте", что более тысячи устройств для обнаружения беспилотников были выданы жителям... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:22

2024-11-18T09:22

2024-11-18T09:22

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети "ВКонтакте", что более тысячи устройств для обнаружения беспилотников были выданы жителям приграничных муниципалитетов, органам местного самоуправления и представителям силовых структур. "Более тысячи детекторов беспилотных летательных аппаратов мы выдали жителям приграничных муниципалитетов, органам местного самоуправления, представителям силовых структур для того, чтобы была возможность определить подлет БПЛА, чтобы предупредить соседей, родственников, тех людей, которые проживают рядом", - говорится в сообщении Гладкова. Кроме того, в селах выдаются радиостанции, что поможет оперативным службам муниципалитетов своевременно реагировать. Губернатор отметил, что эта работа будет продолжена.

https://ria.ru/20241117/bars-1984265851.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность