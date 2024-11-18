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В Белгородской области выдали более тысячи детекторов беспилотников
В Белгородской области выдали более тысячи детекторов беспилотников - РИА Новости, 18.11.2024
В Белгородской области выдали более тысячи детекторов беспилотников
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети "ВКонтакте", что более тысячи устройств для обнаружения беспилотников были выданы жителям... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:22
2024-11-18T09:22
2024-11-18T09:22
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети "ВКонтакте", что более тысячи устройств для обнаружения беспилотников были выданы жителям приграничных муниципалитетов, органам местного самоуправления и представителям силовых структур. "Более тысячи детекторов беспилотных летательных аппаратов мы выдали жителям приграничных муниципалитетов, органам местного самоуправления, представителям силовых структур для того, чтобы была возможность определить подлет БПЛА, чтобы предупредить соседей, родственников, тех людей, которые проживают рядом", - говорится в сообщении Гладкова. Кроме того, в селах выдаются радиостанции, что поможет оперативным службам муниципалитетов своевременно реагировать. Губернатор отметил, что эта работа будет продолжена.
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области выдали более тысячи детекторов беспилотников
Белгородские власти выдали более тысячи устройств для обнаружения беспилотников