https://ria.ru/20241118/delo-1984428951.html
СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе
СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе - РИА Новости, 18.11.2024
СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе
Ученики одной из школ на востоке Москвы отравились, выпив воды из кулера, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:54
2024-11-18T16:54
2024-11-18T16:55
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ученики одной из школ на востоке Москвы отравились, выпив воды из кулера, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице. Ранее Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 на востоке Москвы из-за случаев кишечной инфекции, на момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек. В Управлении Роспотребнадзора по Москве уточнили, что у заболевших по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса второго типа. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве. По версии следствия, ученики одной из школ на востоке столицы почувствовали недомогание после того, как выпили воду из кулера. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241118/chuvashija-1984421542.html
https://ria.ru/20241028/novotroitsk-1980497374.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_545:0:3042:1873_1920x0_80_0_0_0b951f31be29f1d484283c2efcfa4b80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе
СК завел дело после отравления детей водой из кулера в школе на востоке Москвы