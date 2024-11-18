https://ria.ru/20241118/delo-1984428951.html

СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе

СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе - РИА Новости, 18.11.2024

СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе

Ученики одной из школ на востоке Москвы отравились, выпив воды из кулера, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:54

2024-11-18T16:54

2024-11-18T16:55

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ученики одной из школ на востоке Москвы отравились, выпив воды из кулера, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице. Ранее Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 на востоке Москвы из-за случаев кишечной инфекции, на момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек. В Управлении Роспотребнадзора по Москве уточнили, что у заболевших по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса второго типа. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве. По версии следствия, ученики одной из школ на востоке столицы почувствовали недомогание после того, как выпили воду из кулера. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241118/chuvashija-1984421542.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)