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СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе - РИА Новости, 18.11.2024
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16:54 18.11.2024 (обновлено: 16:55 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/delo-1984428951.html
СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе
СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе - РИА Новости, 18.11.2024
СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе
Ученики одной из школ на востоке Москвы отравились, выпив воды из кулера, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:54
2024-11-18T16:55
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ученики одной из школ на востоке Москвы отравились, выпив воды из кулера, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице. Ранее Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 на востоке Москвы из-за случаев кишечной инфекции, на момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек. В Управлении Роспотребнадзора по Москве уточнили, что у заболевших по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса второго типа. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве. По версии следствия, ученики одной из школ на востоке столицы почувствовали недомогание после того, как выпили воду из кулера. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК завел дело после отравления детей водой из кулера в московской школе

СК завел дело после отравления детей водой из кулера в школе на востоке Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ученики одной из школ на востоке Москвы отравились, выпив воды из кулера, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице.
Ранее Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 на востоке Москвы из-за случаев кишечной инфекции, на момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек. В Управлении Роспотребнадзора по Москве уточнили, что у заболевших по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса второго типа.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, ученики одной из школ на востоке столицы почувствовали недомогание после того, как выпили воду из кулера.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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