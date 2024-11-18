https://ria.ru/20241118/chuvashiya-1984337148.html

Почти 100 млрд рублей получит Чувашия из федерального бюджета до 2027 года

Почти 100 млрд рублей получит Чувашия из федерального бюджета до 2027 года - РИА Новости, 18.11.2024

Почти 100 млрд рублей получит Чувашия из федерального бюджета до 2027 года

С 2025 по 2027 годы в Чувашию из федерального бюджета поступит 99,5 миллиарда рублей на реализацию поручений президента России по развитию республики, сообщает... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:06

2024-11-18T10:06

2024-11-18T10:06

чувашская республика

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/26/1520652607_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_68325a798eadbdc545cfe65b876a9dac.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. С 2025 по 2027 годы в Чувашию из федерального бюджета поступит 99,5 миллиарда рублей на реализацию поручений президента России по развитию республики, сообщает пресс-служба регионального правительства. На эти средства планируют построить среднюю общеобразовательную школу на 1400 мест в "Новом городе", новый больничный комплекс Республиканской клинической больницы, провести реконструкцию музея и сада-парка имени А. Г. Николаева в селе Шоршелы. "14 ноября Госдумой России во II чтении принят проект главного финансового документа страны на 2025-2027 годы с учетом многочисленных поправок, внесенных правительством страны. Изучив уточненную редакцию документа, можем констатировать, что для Чувашской Республики в ней предусмотрено 99,5 миллиарда рублей, в том числе в 2025 году – 35,5 миллиарда рублей. С учетом этих сумм доходы республиканского бюджета в следующие три года составят более 300 миллиардов рублей, а в 2025 году впервые уже "на входе" превысят 100 миллиардный рубеж", - сообщил первый вице-премьер – министр финансов республики Михаил Ноздряков, его слова приводит пресс-служба. С учетом предложений правительства России республика получает дополнительные безвозмездные трансферты из федерального бюджета в объеме 20,8 миллиарда рублей. Ранее на заседании правительства Чувашии озвучивалась сумма доходов республиканского бюджета, планируемых к поступлению в 2025 году, на уровне 95,3 миллиарда рублей. С учетом поправок, внесенных в федеральный бюджет ко II чтению, эта сумма выросла до 100,1 миллиарда рублей, что на 10,5 миллиарда рублей или на 11,7% больше первоначально утвержденного плана доходов на 2024 год. Также по решению главы государства для Чувашии предусмотрено по 1 миллиарду рублей ежегодно на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР). В 2025-2027 годы на поддержку сельского хозяйства республики предусмотрено 3,7 миллиарда рублей, на модернизацию коммунальной инфраструктуры поступит 2,5 миллиарда рублей, в рамках проектов комплексного развития территорий – 2,1 миллиарда рублей, на создание комфортной и современной городской среды - 1,1 миллиарда рублей. Еще 5,9 миллиарда рублей в 2025 – 2027 годах из федерального бюджета Чувашской Республике будет выделено на модернизацию школьных систем образования, в том числе капитальный ремонт школ, 1,3 миллиарда рублей – на продолжение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном СШОР №9 по плаванию, 557,1 миллиона рублей - на создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей, на закупку "умных" спортивных площадок и оснащение объектов спорта необходимым оборудованием. Значительные средства предусмотрены на развитие медицинской отрасли. Только в 2025 году более 1,8 миллиарда рублей будет направлено на реализацию проектов модернизации первичного звена здравоохранения, на создание женских консультаций и оснащение медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов, на мероприятия по повышению рождаемости. 3,2 миллиарда рублей в следующие три года из федерального бюджета будет выделено на оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – поддержку в заключении социальных контрактов. Выделенные средства уже внесены в проект республиканского бюджета на следующую трехлетку.

https://ria.ru/20211209/nikolaev-1762786386.html

https://ria.ru/20241112/chuvashiya-1983334373.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чувашская республика (чувашия)