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В Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 18.11.2024
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09:18 18.11.2024 (обновлено: 10:41 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/chelyabinsk-1984327319.html
В Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком
В Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 18.11.2024
В Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком
Во дворе жилого дома Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:18
2024-11-18T10:41
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Во дворе жилого дома Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком, сообщил региональный главк Следственного комитета. "В результате падения несовершеннолетний получил ожоговые травмы. В настоящее время мальчик находится в лечебном учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в релизе.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Челябинской области, у ребенка ожоги 30-40 процентов тела.По данным следствия, инцидент произошел накануне вечером во дворе дома № 112 по Комсомольскому проспекту. Яма образовалась там в результате устранения аварии на теплотрассе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Они намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям ответственных лиц. В прокуратуре уточнили, что работы в этом дворе проводило AО "УСТЭК-Челябинск". Прокуроры начали проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
https://ria.ru/20241115/vladivostok-1983877051.html
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происшествия, россия, челябинск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком

В Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком во дворе дома

© Фото : Прокуратура Челябинской области/TelegramЯма с кипятком, в которую провалился школьник во дворе жилого дома в Челябинске. 18 ноября 2024
Яма с кипятком, в которую провалился школьник во дворе жилого дома в Челябинске. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Прокуратура Челябинской области/Telegram
Яма с кипятком, в которую провалился школьник во дворе жилого дома в Челябинске. 18 ноября 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Во дворе жилого дома Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком, сообщил региональный главк Следственного комитета.
"В результате падения несовершеннолетний получил ожоговые травмы. В настоящее время мальчик находится в лечебном учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в релизе.
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Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Челябинской области, у ребенка ожоги 30-40 процентов тела.
По данным следствия, инцидент произошел накануне вечером во дворе дома № 112 по Комсомольскому проспекту. Яма образовалась там в результате устранения аварии на теплотрассе.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Они намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям ответственных лиц.
В прокуратуре уточнили, что работы в этом дворе проводило AО "УСТЭК-Челябинск". Прокуроры начали проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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