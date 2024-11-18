https://ria.ru/20241118/chelyabinsk-1984327319.html

В Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком

В Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 18.11.2024

В Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком

Во дворе жилого дома Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:18

2024-11-18T09:18

2024-11-18T10:41

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Во дворе жилого дома Челябинске 11-летний школьник провалился в яму с кипятком, сообщил региональный главк Следственного комитета. "В результате падения несовершеннолетний получил ожоговые травмы. В настоящее время мальчик находится в лечебном учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в релизе.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Челябинской области, у ребенка ожоги 30-40 процентов тела.По данным следствия, инцидент произошел накануне вечером во дворе дома № 112 по Комсомольскому проспекту. Яма образовалась там в результате устранения аварии на теплотрассе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Они намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям ответственных лиц. В прокуратуре уточнили, что работы в этом дворе проводило AО "УСТЭК-Челябинск". Прокуроры начали проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

https://ria.ru/20241115/vladivostok-1983877051.html

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