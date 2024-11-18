https://ria.ru/20241118/brugmansiya-1984395195.html
В "Аптекарском огороде" расцвели "трубы ангела"
В "Аптекарском огороде" расцвели "трубы ангела" - РИА Новости, 18.11.2024
В "Аптекарском огороде" расцвели "трубы ангела"
В Ботаническом саду Петра I биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" расцвела бругмансия, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:13
2024-11-18T14:13
2024-11-18T15:31
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Ботаническом саду Петра I биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" расцвела бругмансия, сообщили в пресс-службе учреждения. "В субтропической оранжерее <...> расцвело одно из самых впечатляющих растений — бругмансия, известная также под названием "трубы ангела". Этот экзотический кустарник привлекает внимание огромными цветами, достигающими до 50 сантиметров в длину, а также насыщенным ароматом, который наполняет окружающее пространство", — рассказали в ботаническом саду.Там обратили внимание, что все части растения ядовиты, поэтому прикасаться к нему не рекомендуется. Отмечается, что на одном экземпляре бругмансии уже распустилось два десятка цветов, которые будут постепенно раскрываться. При этом живут они недолго.
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москва, мгу имени м. в. ломоносова
Хорошие новости, Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова
В "Аптекарском огороде" расцвели "трубы ангела"
В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела бругмансия
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Ботаническом саду Петра I биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" расцвела бругмансия, сообщили в пресс-службе учреждения.
"В субтропической оранжерее <...> расцвело одно из самых впечатляющих растений — бругмансия, известная также под названием "трубы ангела". Этот экзотический кустарник привлекает внимание огромными цветами, достигающими до 50 сантиметров в длину, а также насыщенным ароматом, который наполняет окружающее пространство", — рассказали в ботаническом саду.
Там обратили внимание, что все части растения ядовиты, поэтому прикасаться к нему не рекомендуется.
Отмечается, что на одном экземпляре бругмансии уже распустилось два десятка цветов, которые будут постепенно раскрываться. При этом живут они недолго.