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В Минобороны Британии отказались комментировать сообщения о Storm Shadow - РИА Новости, 18.11.2024
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19:15 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/britaniya-1984454836.html
В Минобороны Британии отказались комментировать сообщения о Storm Shadow
В Минобороны Британии отказались комментировать сообщения о Storm Shadow - РИА Новости, 18.11.2024
В Минобороны Британии отказались комментировать сообщения о Storm Shadow
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на сегодняшний день не будет вдаваться в подробности распространившихся в СМИ сообщений о том, что Киев... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:15
2024-11-18T19:15
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на сегодняшний день не будет вдаваться в подробности распространившихся в СМИ сообщений о том, что Киев якобы мог получить разрешение наносить удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России, слова министра приводит издание Sun. "Министр обороны Джон Хили заявил депутатам в понедельник днем, что "сегодня он не будет вдаваться в подробности о ракетах большой дальности"", - пишет издание. Отмечается, что он настоял на том, что публичное обсуждение этого вопроса "поставит под угрозу оперативную безопасность". Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он
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В мире, Россия, Киев, Великобритания, Джон Хили, Владимир Путин, Джо Байден, Sun, НАТО
В Минобороны Британии отказались комментировать сообщения о Storm Shadow

Министр обороны Британии Хили отказался комментировать сообщения о Storm Shadow

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow
Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Фрагмент двигателя британо-французской ракеты Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на сегодняшний день не будет вдаваться в подробности распространившихся в СМИ сообщений о том, что Киев якобы мог получить разрешение наносить удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России, слова министра приводит издание Sun.
"Министр обороны Джон Хили заявил депутатам в понедельник днем, что "сегодня он не будет вдаваться в подробности о ракетах большой дальности"", - пишет издание.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
Отмечается, что он настоял на том, что публичное обсуждение этого вопроса "поставит под угрозу оперативную безопасность".
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияКиевВеликобританияДжон ХилиВладимир ПутинДжо БайденSunНАТО
 
 
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