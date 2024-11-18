https://ria.ru/20241118/britaniya-1984454836.html

В Минобороны Британии отказались комментировать сообщения о Storm Shadow

В Минобороны Британии отказались комментировать сообщения о Storm Shadow - РИА Новости, 18.11.2024

В Минобороны Британии отказались комментировать сообщения о Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на сегодняшний день не будет вдаваться в подробности распространившихся в СМИ сообщений о том, что Киев... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:15

2024-11-18T19:15

2024-11-18T19:15

в мире

россия

киев

великобритания

джон хили

владимир путин

джо байден

sun

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883439023_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_c80e64a861325ea57bd51f586aa262d1.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на сегодняшний день не будет вдаваться в подробности распространившихся в СМИ сообщений о том, что Киев якобы мог получить разрешение наносить удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России, слова министра приводит издание Sun. "Министр обороны Джон Хили заявил депутатам в понедельник днем, что "сегодня он не будет вдаваться в подробности о ракетах большой дальности"", - пишет издание. Отмечается, что он настоял на том, что публичное обсуждение этого вопроса "поставит под угрозу оперативную безопасность". Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

россия

киев

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, великобритания, джон хили, владимир путин, джо байден, sun, нато