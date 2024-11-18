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В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.11.2024
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T02:30
2024-11-18T02:30
2024-11-18T02:33
специальная военная операция на украине
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности."РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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тульская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Происшествия
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
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