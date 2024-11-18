На Западе сделали страшное предупреждение о России после решения Байдена
Журналист Боуз: Россия обязательно ответит на решение Байдена по ракетам ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия обязательно ответит на решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Последний шаг идиотского режима Байдена на Украине — это эскалация, глупость и опасное краткосрочное мышление. Он не окажет никакого влияния на ход войны", — написал журналист.
"Последний шаг идиотского режима Байдена на Украине — это эскалация, глупость и опасное краткосрочное мышление. Он не окажет никакого влияния на ход войны", — написал журналист.
Боуз добавил, что от этого решения Байдена погибнет еще больше украинцев, а Россия на него обязательно ответит.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь страны, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь страны, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.