Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали страшное предупреждение о России после решения Байдена - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 18.11.2024 (обновлено: 20:52 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/bouz-1984324888.html
На Западе сделали страшное предупреждение о России после решения Байдена
На Западе сделали страшное предупреждение о России после решения Байдена - РИА Новости, 18.11.2024
На Западе сделали страшное предупреждение о России после решения Байдена
Россия обязательно ответит на решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Последний шаг... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:59
2024-11-18T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чей боуз
украина
нато
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия обязательно ответит на решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Последний шаг идиотского режима Байдена на Украине — это эскалация, глупость и опасное краткосрочное мышление. Он не окажет никакого влияния на ход войны", — написал журналист. Боуз добавил, что от этого решения Байдена погибнет еще больше украинцев, а Россия на него обязательно ответит. Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь страны, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/atacms-1984323244.html
https://ria.ru/20241118/kerten-1984328525.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_e05b1e75902a737f96f575be4da4cd4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, чей боуз, украина, нато, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Чей Боуз, Украина, НАТО, США, Джо Байден
На Западе сделали страшное предупреждение о России после решения Байдена

Журналист Боуз: Россия обязательно ответит на решение Байдена по ракетам ATACMS

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия обязательно ответит на решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

"Последний шаг идиотского режима Байдена на Украине — это эскалация, глупость и опасное краткосрочное мышление. Он не окажет никакого влияния на ход войны", — написал журналист.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В конгрессе выступили со срочным призывом после решения по ATACMS
Вчера, 08:39
Боуз добавил, что от этого решения Байдена погибнет еще больше украинцев, а Россия на него обязательно ответит.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь страны, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Британии неожиданно отреагировали на решение Байдена
Вчера, 09:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧей БоузУкраинаНАТОСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала