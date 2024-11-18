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В Брянской области отразили атаку дронов без пострадавших
В Брянской области отразили атаку дронов без пострадавших - РИА Новости, 18.11.2024
В Брянской области отразили атаку дронов без пострадавших
Пострадавших после атаки беспилотников в Брянской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T07:26
2024-11-18T07:26
2024-11-18T07:26
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пострадавших после атаки беспилотников в Брянской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ПВО ночью сбила 45 украинских дронов над Брянской областью и еще 14 над другими регионами РФ. "За прошедшую ночь силами ПВО министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников, пострадавших нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!" - говорится в сообщении.
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безопасность, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области отразили атаку дронов без пострадавших
Богомаз: в Брянской области нет пострадавших при атаке дронов