https://ria.ru/20241118/bogomaz-1984318639.html

В Брянской области отразили атаку дронов без пострадавших

В Брянской области отразили атаку дронов без пострадавших - РИА Новости, 18.11.2024

В Брянской области отразили атаку дронов без пострадавших

Пострадавших после атаки беспилотников в Брянской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T07:26

2024-11-18T07:26

2024-11-18T07:26

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пострадавших после атаки беспилотников в Брянской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ПВО ночью сбила 45 украинских дронов над Брянской областью и еще 14 над другими регионами РФ. "За прошедшую ночь силами ПВО министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников, пострадавших нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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безопасность, брянская область, россия, александр богомаз