https://ria.ru/20241118/bogomaz-1984303893.html

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область - РИА Новости, 18.11.2024

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область

Подразделения ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T01:57

2024-11-18T01:57

2024-11-18T01:57

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подразделения ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он в Telegram-канале. Глава региона призвал соблюдать все необходимые меры безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2024

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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)