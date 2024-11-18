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Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/bogomaz-1984303893.html
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область - РИА Новости, 18.11.2024
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область
Подразделения ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:57
2024-11-18T01:57
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подразделения ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он в Telegram-канале. Глава региона призвал соблюдать все необходимые меры безопасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область

Богомаз: ПВО ведет работу по обнаружению и уничтожению БПЛА в Брянской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подразделения ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Глава региона призвал соблюдать все необходимые меры безопасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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