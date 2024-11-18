https://ria.ru/20241118/bogomaz-1984303893.html
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область - РИА Новости, 18.11.2024
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область
Подразделения ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:57
2024-11-18T01:57
2024-11-18T01:57
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подразделения ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он в Telegram-канале. Глава региона призвал соблюдать все необходимые меры безопасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область
Богомаз: ПВО ведет работу по обнаружению и уничтожению БПЛА в Брянской области