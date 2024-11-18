https://ria.ru/20241118/blinovskiy-1984356877.html

К делу о банкротстве Блиновского подключат продавца имущества его жены

К делу о банкротстве Блиновского подключат продавца имущества его жены - РИА Новости, 18.11.2024

К делу о банкротстве Блиновского подключат продавца имущества его жены

Судебное заседание по банкротству Алексея Блиновского отложено до 17 декабря, к участию в деле привлекут арбитражного управляющего, которой поручено заниматься... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:47

2024-11-18T11:47

2024-11-18T11:47

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Судебное заседание по банкротству Алексея Блиновского отложено до 17 декабря, к участию в деле привлекут арбитражного управляющего, которой поручено заниматься реализацией имущества его жены Елены, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Ярославской области. "В связи с тем, что решением Арбитражного суда города Москвы от 15 ноября 2024 года в отношении Блиновской введена процедура реализации имущества и утвержден финансовый управляющий, суд считает необходимым привлечь в качестве третьего лица Ознобихину Марию Николаевну", - сказала судья Виктория Белякова. "Судебное заседание откладывается на 17 декабря, 9 часов ровно", - добавила она. В связи с тем, что по заявлению "королевы марафонов" Блиновской Арбитражный суд Москвы ввел процедуру реализации ее имущества, был назначен арбитражный управляющий - Мария Ознобихина из саморегулируемой организации "Дело". Заявление о признании Блиновского банкротом поступило в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Первое заседание в Арбитражном суде Ярославской области прошло в сентябре, Блиновский отсутствовал, поэтому его отложили до 17 октября для выяснения местонахождения должника. Позже в суде выяснили, что Блиновский служит на СВО по контракту. Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.

https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html

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происшествия, ярославская область, москва, алексей блиновский, елена блиновская, сбербанк россии