Рейтинг@Mail.ru
К делу о банкротстве Блиновского подключат продавца имущества его жены - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:47 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/blinovskiy-1984356877.html
К делу о банкротстве Блиновского подключат продавца имущества его жены
К делу о банкротстве Блиновского подключат продавца имущества его жены - РИА Новости, 18.11.2024
К делу о банкротстве Блиновского подключат продавца имущества его жены
Судебное заседание по банкротству Алексея Блиновского отложено до 17 декабря, к участию в деле привлекут арбитражного управляющего, которой поручено заниматься... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:47
2024-11-18T11:47
шоубиз
происшествия
ярославская область
москва
алексей блиновский
елена блиновская
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Судебное заседание по банкротству Алексея Блиновского отложено до 17 декабря, к участию в деле привлекут арбитражного управляющего, которой поручено заниматься реализацией имущества его жены Елены, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Ярославской области. "В связи с тем, что решением Арбитражного суда города Москвы от 15 ноября 2024 года в отношении Блиновской введена процедура реализации имущества и утвержден финансовый управляющий, суд считает необходимым привлечь в качестве третьего лица Ознобихину Марию Николаевну", - сказала судья Виктория Белякова. "Судебное заседание откладывается на 17 декабря, 9 часов ровно", - добавила она. В связи с тем, что по заявлению "королевы марафонов" Блиновской Арбитражный суд Москвы ввел процедуру реализации ее имущества, был назначен арбитражный управляющий - Мария Ознобихина из саморегулируемой организации "Дело". Заявление о признании Блиновского банкротом поступило в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Первое заседание в Арбитражном суде Ярославской области прошло в сентябре, Блиновский отсутствовал, поэтому его отложили до 17 октября для выяснения местонахождения должника. Позже в суде выяснили, что Блиновский служит на СВО по контракту. Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.
https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html
https://ria.ru/20241114/blinovskaya-1983643170.html
ярославская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_c5ddfa5dac34b8f7e90ef3abc88d8195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, москва, алексей блиновский, елена блиновская, сбербанк россии
Шоубиз, Происшествия, Ярославская область, Москва, Алексей Блиновский, Елена Блиновская, Сбербанк России
К делу о банкротстве Блиновского подключат продавца имущества его жены

К делу Блиновского подключат управляющего по реализации имущества его жены

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Судебное заседание по банкротству Алексея Блиновского отложено до 17 декабря, к участию в деле привлекут арбитражного управляющего, которой поручено заниматься реализацией имущества его жены Елены, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Ярославской области.
"В связи с тем, что решением Арбитражного суда города Москвы от 15 ноября 2024 года в отношении Блиновской введена процедура реализации имущества и утвержден финансовый управляющий, суд считает необходимым привлечь в качестве третьего лица Ознобихину Марию Николаевну", - сказала судья Виктория Белякова.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Стали известны подробности о недвижимости Блиновской в Дубае
17 ноября, 09:06
"Судебное заседание откладывается на 17 декабря, 9 часов ровно", - добавила она.
В связи с тем, что по заявлению "королевы марафонов" Блиновской Арбитражный суд Москвы ввел процедуру реализации ее имущества, был назначен арбитражный управляющий - Мария Ознобихина из саморегулируемой организации "Дело".
Заявление о признании Блиновского банкротом поступило в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Первое заседание в Арбитражном суде Ярославской области прошло в сентябре, Блиновский отсутствовал, поэтому его отложили до 17 октября для выяснения местонахождения должника. Позже в суде выяснили, что Блиновский служит на СВО по контракту.
Алексей и Елена Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Юристы рассказали, какие запреты установят для Блиновской после банкротства
14 ноября, 03:53
 
ШоубизПроисшествияЯрославская областьМоскваАлексей БлиновскийЕлена БлиновскаяСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала