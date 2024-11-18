https://ria.ru/20241118/biznes-1984443877.html

Первая единая рейтинг-система для бизнеса появится в России

Первая единая рейтинг-система для бизнеса появится в России - РИА Новости, 18.11.2024

Первая единая рейтинг-система для бизнеса появится в России

В России появится первая единая рейтинг-система для бизнеса; масштабный проект для малого и среднего бизнеса — всероссийский рейтинг "Индекс дела" — разработала РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:12

2024-11-18T18:12

2024-11-18T18:12

россия

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931506877_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a3d1f67556e74dc7107989654814d75.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В России появится первая единая рейтинг-система для бизнеса; масштабный проект для малого и среднего бизнеса — всероссийский рейтинг "Индекс дела" — разработала и запустила АНО "Мой бизнес — мои возможности", реализация будет проходить при поддержке Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба министерства. "За последние годы сектор МСП столкнулся с беспрецедентными вызовами. При этом предприниматели показали свою гибкость, адаптивность и социальную ответственность: занимались сохранением и созданием рабочих мест, импортозамещением, благотворительностью. Мы видим, что сегодня ценности бизнеса меняются и МСП нужен новый инструментарий для развития. На наш взгляд, новая рейтинг-система решает сразу три задачи: дает возможность самодиагностики для бизнеса, выступает в качестве системы координат для МСП и создает систему ориентиров для потребителей. При этом перед Минэкономразвития стоит задача качественного роста сектора, и именно на ее решение нацелен проект „Индекс дела“. Такой подход позволяет в перспективе не только поддерживать развитие в России здоровой конкуренции, но и качественно выращивать бизнес, создавать новые ориентиры и механизмы развития для компаний всех уровней", — пояснила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, слова которой цитирует пресс-служба. Новая рейтинг-система не будет ограничиваться онлайн-форматом: все финалисты и лидеры рейтинга смогут получить физические отличительные отметки и знаки качества за свои заслуги для размещения на объектах бизнеса. Таким образом, рейтинг будет выступать в том числе гидом для клиентов и потенциальных сотрудников — облегчать поиск исполнителей товаров, работ и услуг, перспективного работодателя. "Несмотря на то что сегодня в России свой бизнес развивают 6,3 миллиона субъектов МСП, для компаний нет ни одного единого бизнес-рейтинга, в котором все сферы и регионы могли бы конкурировать на равных условиях. Поэтому мы создали новую систему для развивающегося бизнеса — всероссийский рейтинг „Индекс дела“. В рамках него предприятия смогут получить объективную оценку своей деятельности и в дальнейшем использовать ее для создания положительной репутации, привлечения новых клиентов, формирования лояльной аудитории вокруг бренда. Ранжирование будет вестись по собственной методологии и опираться на ядро экономических показателей, фактическую оценку темпов и направлений развития бизнеса без вмешательства субъективной оценки. Исключается возможность влияния конкурентов на показатели. Применение специальных региональных коэффициентов позволит сравнивать между собой бизнес, работающий в одной сфере, но в разных регионах России", — приводятся в сообщении слова председателя правления АНО "Национальное агентство „Мой бизнес“" Льва Кузнецова. Принять участие в рейтинге смогут малые и средние компании практически из всех сфер деятельности, включая франчайзинг и филиалы с отдельным юрлицом, а также бизнес-объединения. География рейтинга — все регионы России. Оцениваться малые и средние компании будут по пяти индексам: индекс роста, индекс узнаваемости, индекс будущего, индекс продаж и индекс корпоративной социальной ответственности. В индексы будут, например, входить такие маркеры, как рост выручки, численности сотрудников, наличие каналов коммуникации, реализованные внутрикорпоративные социальные проекты и другие ключевые маркеры роста, уточнили в министерстве. "Мы проводим глубокую аналитику в сегменте МСП и хорошо понимаем проблематику наших предпринимателей. Согласно исследованию RSBI за октябрь, деловая активность бизнеса, несмотря на негативные тренды, остается на достаточно высоком уровне. С другой стороны, инвестиционная активность существенно снижается. И это абсолютно объяснимо негативными настроениями на фоне высоких ставок кредитования. Поэтому сейчас первостепенно искать те инструменты, которые будут вовлекать предпринимателей в развитие бизнеса, помогать наращивать инвестиционную активность, получать ту рентабельность, которая позволит покрывать высокие ставки по кредитам. И рейтинг абсолютно точно может стать таковым инструментом. Это огромная честь — стоять у истоков создания рейтинга „Индекс дела“, поистине мощного инструмента развития предпринимательства в России, который создает новое слово в масштабе страны", — подчеркнула старший вице-президент, руководитель блока малого бизнеса ПСБ Ирина Жимерина, ее слова также приводятся в сообщении. Формироваться рейтинг будет внутри отдельной онлайн-системы: здесь, кроме доступа к самому рейтингу, участники смогут пользоваться бонусами и привилегиями от партнеров проекта, проходить обучающие курсы для развития своего дела, на льготных условиях получать доступ к бизнес-продуктам. Рейтинг будет включать в себя федеральные топы с разделением по оборотам, региональные топы самого быстрорастущего бизнеса, а также рейтинг бизнеса по сферам деятельности, сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20241118/natsproekt-1984046066.html

https://ria.ru/20241115/vorobev-1984037864.html

https://ria.ru/20241115/gospodderzhka-1983751628.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), бизнес