https://ria.ru/20241118/bespilotniki-1984382481.html
ПВО сбила три беспилотника над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила три беспилотника над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 18.11.2024
ПВО сбила три беспилотника над Белгородской и Курской областями
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:36
2024-11-18T13:36
2024-11-18T13:38
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны РФ."18 ноября т.г. около 12.55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила три беспилотника над Белгородской и Курской областями
МО РФ: ПВО сбила три беспилотника над Белгородской и Курской областями