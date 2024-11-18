https://ria.ru/20241118/bespilotniki-1984351121.html
Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников
Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 18.11.2024
Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников
Несколько украинских беспилотников сбиты ПВО над Губкинским округом Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:17
2024-11-18T11:17
2024-11-18T11:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты ПВО над Губкинским округом Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Над Губкинским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. Как отметил Гладков, поступила информация о задымлении автомобиля, пожарные расчеты выехали на место происшествия. В настоящее время данные о последствиях уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников
Гладков: над Губкинским округом сбили несколько украинских беспилотников