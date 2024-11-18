https://ria.ru/20241118/bespilotniki-1984351121.html

Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников

Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 18.11.2024

Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников

Несколько украинских беспилотников сбиты ПВО над Губкинским округом Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:17

2024-11-18T11:17

2024-11-18T11:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты ПВО над Губкинским округом Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Над Губкинским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. Как отметил Гладков, поступила информация о задымлении автомобиля, пожарные расчеты выехали на место происшествия. В настоящее время данные о последствиях уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность