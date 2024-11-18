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Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 18.11.2024 (обновлено: 11:18 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/bespilotniki-1984351121.html
Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников
Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 18.11.2024
Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников
Несколько украинских беспилотников сбиты ПВО над Губкинским округом Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:17
2024-11-18T11:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты ПВО над Губкинским округом Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Над Губкинским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. Как отметил Гладков, поступила информация о задымлении автомобиля, пожарные расчеты выехали на место происшествия. В настоящее время данные о последствиях уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Белгородской областью сбили несколько украинских беспилотников

Гладков: над Губкинским округом сбили несколько украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты ПВО над Губкинским округом Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Губкинским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.
Как отметил Гладков, поступила информация о задымлении автомобиля, пожарные расчеты выехали на место происшествия. В настоящее время данные о последствиях уточняются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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