https://ria.ru/20241118/bespilotniki-1984330569.html

В Тульской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

В Тульской области рассказали о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 18.11.2024

В Тульской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

Пострадавших и разрушений в результате пресечения атаки БПЛА в Тульской области нет, сообщило региональное министерство безопасности. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:33

2024-11-18T09:33

2024-11-18T09:33

специальная военная операция на украине

тульская область

безопасность

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ТУЛА, 18 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате пресечения атаки БПЛА в Тульской области нет, сообщило региональное министерство безопасности. Ранее министерство обороны сообщало, что минувшей ночью силами ПВО были сбиты три беспилотника над Тульской областью. "Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства по региональной безопасности.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

тульская область

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тульская область, безопасность