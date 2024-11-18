Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html
Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ
Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ - РИА Новости, 18.11.2024
Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ
Расчет БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", обнаружив дрон-разведчик ВСУ на Краснолиманском участке фронта, использовали свой БПЛА в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:44
2024-11-18T14:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984391548_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e946c705d4c5a14be542324a74a49d32.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", обнаружив дрон-разведчик ВСУ на Краснолиманском участке фронта, использовали свой БПЛА в качестве тарана для вывода из строя чужого, рассказал РИА Новости командир расчета. Кадры работы российских операторов БПЛА оказались в распоряжении РИА Новости. На них видно, как российский БПЛА атакует дрон ВСУ. "Военнослужащие подразделения БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" обнаружили вражеский дрон, который осуществлял наблюдение за нашими позициями. Расчет принял решение сбить коптер, после успешного поражения вражеской птички оператору удалось сохранить свой БПЛА и продолжить вести наблюдение", - рассказал командир.
https://ria.ru/20241027/raschet-1980351796.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Столкновение дрона-разведчика ВСУ с российским БПЛА на краснолиманском направлении
Расчет БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" обнаружил дрон-разведчик ВСУ на краснолиманском участке фронта, протаранил его и продолжил свою работу, рассказал РИА Новости командир расчета.
2024-11-18T14:44
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984391548_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e46e0f851b68addd112deffd2ba30e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ

Российский беспилотник сбил дрон ВСУ на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
Дзен
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", обнаружив дрон-разведчик ВСУ на Краснолиманском участке фронта, использовали свой БПЛА в качестве тарана для вывода из строя чужого, рассказал РИА Новости командир расчета.
Кадры работы российских операторов БПЛА оказались в распоряжении РИА Новости. На них видно, как российский БПЛА атакует дрон ВСУ.
"Военнослужащие подразделения БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" обнаружили вражеский дрон, который осуществлял наблюдение за нашими позициями. Расчет принял решение сбить коптер, после успешного поражения вражеской птички оператору удалось сохранить свой БПЛА и продолжить вести наблюдение", - рассказал командир.
Кадры спасения потерянных дронов расчетом БПЛА Охотник - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В расчете БПЛА "Охотник" рассказали, как спасают потерянные дроны
27 октября, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала