https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html

Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ

Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ - РИА Новости, 18.11.2024

Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ

Расчет БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", обнаружив дрон-разведчик ВСУ на Краснолиманском участке фронта, использовали свой БПЛА в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:44

2024-11-18T14:44

2024-11-18T14:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", обнаружив дрон-разведчик ВСУ на Краснолиманском участке фронта, использовали свой БПЛА в качестве тарана для вывода из строя чужого, рассказал РИА Новости командир расчета. Кадры работы российских операторов БПЛА оказались в распоряжении РИА Новости. На них видно, как российский БПЛА атакует дрон ВСУ. "Военнослужащие подразделения БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" обнаружили вражеский дрон, который осуществлял наблюдение за нашими позициями. Расчет принял решение сбить коптер, после успешного поражения вражеской птички оператору удалось сохранить свой БПЛА и продолжить вести наблюдение", - рассказал командир.

https://ria.ru/20241027/raschet-1980351796.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновение дрона-разведчика ВСУ с российским БПЛА на краснолиманском направлении Расчет БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" обнаружил дрон-разведчик ВСУ на краснолиманском участке фронта, протаранил его и продолжил свою работу, рассказал РИА Новости командир расчета. 2024-11-18T14:44 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф