https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html
Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ
Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ - РИА Новости, 18.11.2024
Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ
Расчет БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", обнаружив дрон-разведчик ВСУ на Краснолиманском участке фронта, использовали свой БПЛА в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:44
2024-11-18T14:44
2024-11-18T14:44
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", обнаружив дрон-разведчик ВСУ на Краснолиманском участке фронта, использовали свой БПЛА в качестве тарана для вывода из строя чужого, рассказал РИА Новости командир расчета. Кадры работы российских операторов БПЛА оказались в распоряжении РИА Новости. На них видно, как российский БПЛА атакует дрон ВСУ. "Военнослужащие подразделения БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" обнаружили вражеский дрон, который осуществлял наблюдение за нашими позициями. Расчет принял решение сбить коптер, после успешного поражения вражеской птички оператору удалось сохранить свой БПЛА и продолжить вести наблюдение", - рассказал командир.
https://ria.ru/20241027/raschet-1980351796.html
РИА Новости
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Столкновение дрона-разведчика ВСУ с российским БПЛА на краснолиманском направлении
Расчет БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" обнаружил дрон-разведчик ВСУ на краснолиманском участке фронта, протаранил его и продолжил свою работу, рассказал РИА Новости командир расчета.
2024-11-18T14:44
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ
Российский беспилотник сбил дрон ВСУ на Краснолиманском направлении