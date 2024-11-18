https://ria.ru/20241118/bayden-1984359510.html

В Польше сделали заявление после решения Байдена по России

В Польше сделали заявление после решения Байдена по России - РИА Новости, 18.11.2024

В Польше сделали заявление после решения Байдена по России

Президент США Джо Байден, возможно, позволив Украине наносить удары вглубь территории России, решил войти в историю как ответственный за развязывание ядерной... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:03

2024-11-18T12:03

2024-11-18T21:20

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ВАРШАВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден, возможно, позволив Украине наносить удары вглубь территории России, решил войти в историю как ответственный за развязывание ядерной войны, считает один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков Януш Корвин-Микке в соцсети Х. "Байден решил рискнуть войти в историю как президент, ответственный за развязывание ядерной войны", — написал он. При этом Корвин-Микке считает, что первыми жертвами предполагаемого противостояния России и США могут стать Польша и Иран. Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые атаки вглубь территории страны, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Позже оно удалило информацию об этом из статьи на своем сайте. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В свою очередь, Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

https://ria.ru/20240912/bayden-1972210540.html

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