"Выжженная земля". Во Франции сделали тревожное заявление об ATACMS
Политик Дюпон-Эньян осудил Байдена за решение по ракетам ATACMS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonРакеты ATACMS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден зря эскалирует конфликт на Украине, написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
"Байден проводит политику выжженной земли, санкционируя удары по России с помощью американских ракет дальнего радиуса действия. Бессмысленная эскалация, когда Трамп был выбран американским народом, чтобы восстановить мир и положить конец этим провокациям, которые приближают нас к глобальному конфликту", — говорится в публикации.
"Байден проводит политику выжженной земли, санкционируя удары по России с помощью американских ракет дальнего радиуса действия. Бессмысленная эскалация, когда Трамп был выбран американским народом, чтобы восстановить мир и положить конец этим провокациям, которые приближают нас к глобальному конфликту", — говорится в публикации.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.