https://ria.ru/20241118/bayden-1984315839.html
"На эмоциях". На Западе раскрыли состояние Байдена после решения об ATACMS
"На эмоциях". На Западе раскрыли состояние Байдена после решения об ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
"На эмоциях". На Западе раскрыли состояние Байдена после решения об ATACMS
Президентом США Джо Байденом и администрацией Белого дома теперь правят эмоции, которые оборачиваются сомнительными решениями. Так отреагировал на разрешение... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T07:05
2024-11-18T07:05
2024-11-18T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
джо байден
украина
дальнобойные ракеты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975006906_0:125:1882:1184_1920x0_80_0_0_ca8eab5a19a09eed203b29c7b8517ce3.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президентом США Джо Байденом и администрацией Белого дома теперь правят эмоции, которые оборачиваются сомнительными решениями. Так отреагировал на разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов по России кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Злой Байден <...> Переигран Путиным, побежден Трампом, отстранен Обамой, его драгоценный прибыльный проект "Украина" рушится. Этим человеком и Белым домом управляют эмоции <...> Конец ужасному президентству и печальному наследию", — написал журналист.Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.Позднее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что возможное разрешение США на нанесение ударов ракетами ATACMS по территории России неминуемо повлечет самый жесткий ответ, исходя из угроз, которые будут созданы для страны.
https://ria.ru/20241118/atacms-1984312698.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975006906_110:0:1882:1329_1920x0_80_0_0_1abfaec38027b247fa020a045dbb50b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джо байден, украина, дальнобойные ракеты
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Джо Байден, Украина, дальнобойные ракеты
"На эмоциях". На Западе раскрыли состояние Байдена после решения об ATACMS
Христофору: Байденом и Белым домом теперь правят эмоции