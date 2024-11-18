https://ria.ru/20241118/bayden-1984315839.html

"На эмоциях". На Западе раскрыли состояние Байдена после решения об ATACMS

"На эмоциях". На Западе раскрыли состояние Байдена после решения об ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024

"На эмоциях". На Западе раскрыли состояние Байдена после решения об ATACMS

Президентом США Джо Байденом и администрацией Белого дома теперь правят эмоции, которые оборачиваются сомнительными решениями. Так отреагировал на разрешение... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T07:05

2024-11-18T07:05

2024-11-18T07:04

специальная военная операция на украине

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джо байден

украина

дальнобойные ракеты

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президентом США Джо Байденом и администрацией Белого дома теперь правят эмоции, которые оборачиваются сомнительными решениями. Так отреагировал на разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов по России кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Злой Байден <...> Переигран Путиным, побежден Трампом, отстранен Обамой, его драгоценный прибыльный проект "Украина" рушится. Этим человеком и Белым домом управляют эмоции <...> Конец ужасному президентству и печальному наследию", — написал журналист.Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.Позднее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что возможное разрешение США на нанесение ударов ракетами ATACMS по территории России неминуемо повлечет самый жесткий ответ, исходя из угроз, которые будут созданы для страны.

https://ria.ru/20241118/atacms-1984312698.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, джо байден, украина, дальнобойные ракеты