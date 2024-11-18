https://ria.ru/20241118/balitskiy-1984403069.html

Киев пытается сделать Запорожскую область выжженной землей, заявил Балицкий

Киев пытается сделать Запорожскую область выжженной землей, заявил Балицкий - РИА Новости, 18.11.2024

Киев пытается сделать Запорожскую область выжженной землей, заявил Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обвинил киевские власти в попытках превратить регион в "выжженную землю". РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:56

2024-11-18T14:56

2024-11-18T14:56

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запорожская область

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днепр (город)

евгений балицкий

владимир путин

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обвинил киевские власти в попытках превратить регион в "выжженную землю". Ранее власти регионы неоднократно сообщали об обстрелах сел и городов области со стороны ВСУ. "Мы открыли шесть восстановленных школ, было 172, сегодня – 178 школ. Это тоже показатели, как в советские времена говорили, "Наш ответ Чемберлену", это наш ответ сегодня тем, кто пытается Запорожскую область сделать выжженной землей со стороны укронацистского режима", - сказал Балицкий в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Губернатор подчеркнул, что население возвращаются в область, регион оживает. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983391446.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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в мире, запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, киев