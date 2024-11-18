https://ria.ru/20241118/aviabomba-1984434162.html

Над Курской областью сбили авиабомбу

Над Курской областью сбили авиабомбу - РИА Новости, 18.11.2024

Над Курской областью сбили авиабомбу

Авиационная бомба ВСУ сбита в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:25

2024-11-18T17:25

2024-11-18T17:33

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 18 ноя - РИА Новости. Авиационная бомба ВСУ сбита в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)