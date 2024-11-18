https://ria.ru/20241118/ataki-1984462812.html

МИД рассказал, что будут означать атаки Киева ракетами вглубь России

МИД рассказал, что будут означать атаки Киева ракетами вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

МИД рассказал, что будут означать атаки Киева ракетами вглубь России

Атаки Украины дальнобойными ракетами вглубь России будут означать прямое участие США в конфликте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:58

2024-11-18T19:58

2024-11-18T21:47

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Атаки Украины дальнобойными ракетами вглубь России будут означать прямое участие США в конфликте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта", - приводятся ее слова в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.Захарова добавила, что пока неизвестно, опираются ли "вбросы" на официальные источники, однако ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели – "нанести Москве стратегическое поражение".Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984420311.html

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в мире, россия, киев, сша, мария захарова, владимир путин, джо байден, нато