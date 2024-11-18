https://ria.ru/20241118/alkogol-1984370346.html
Продажу алкоголя в "наливайках" в Калужской области хотят запретить с 22.00
Продажу алкоголя в "наливайках" в Калужской области хотят запретить с 22.00 - РИА Новости, 18.11.2024
Продажу алкоголя в "наливайках" в Калужской области хотят запретить с 22.00
Продажу алкоголя в "наливайках" в Калужской области планируют запретить с 22 часов вечера до 10 часов утра из-за жалоб жителей, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:48
2024-11-18T12:48
2024-11-18T12:48
калужская область
калужская область
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КАЛУГА, 18 ноя – РИА Новости. Продажу алкоголя в "наливайках" в Калужской области планируют запретить с 22 часов вечера до 10 часов утра из-за жалоб жителей, сообщил губернатор Владислав Шапша. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что в Калужской области сфера общепита в этом году растёт опережающими темпами - на 9% по сравнению с прошлым. В части заведений разрешена продажа алкоголя и ночью. "Однако некоторые "кафе", формально относящиеся к общепиту, пользуются этим и фактически превращаются в точки ночной торговли алкоголем навынос. На них от жителей поступает очень много обращений о нарушении общественного порядка", - отметил Владислав Шапша. Губернатор напомнил, что в феврале этого года президент подписал закон, расширяющий полномочия регионов по регулированию деятельности объектов общественного питания. Он разрешает вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем в так называемых "наливайках" - точках общепита, расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними, подчеркнул Шапша. "Что изменится: с 22 часов до 10 часов утра - это ограничение будет и для общепита в многоквартирных домах, а также кафе/барах на прилегающих к ним территориях. Изменения не коснутся работы ресторанов. 65 квадратных метров - минимальная площадь обслуживания, в том числе общепита, прилегающего к многоквартирным домам", - сообщил глава региона. По его словам, соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение депутатов заксобрания Калужской области. В случае его принятия, нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года. В переходный период у добросовестных предпринимателей будет время подготовиться к новым требованиям, отметил губернатор.
https://ria.ru/20241115/shashpa-1984051147.html
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калужская область
Калужская область, Калужская область
КАЛУГА, 18 ноя – РИА Новости. Продажу алкоголя в "наливайках" в Калужской области планируют запретить с 22 часов вечера до 10 часов утра из-за жалоб жителей, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что в Калужской области сфера общепита в этом году растёт опережающими темпами - на 9% по сравнению с прошлым. В части заведений разрешена продажа алкоголя и ночью.
"Однако некоторые "кафе", формально относящиеся к общепиту, пользуются этим и фактически превращаются в точки ночной торговли алкоголем навынос. На них от жителей поступает очень много обращений о нарушении общественного порядка", - отметил Владислав Шапша.
Губернатор напомнил, что в феврале этого года президент подписал закон, расширяющий полномочия регионов по регулированию деятельности объектов общественного питания. Он разрешает вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем в так называемых "наливайках" - точках общепита, расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними, подчеркнул Шапша.
"Что изменится: с 22 часов до 10 часов утра - это ограничение будет и для общепита в многоквартирных домах, а также кафе/барах на прилегающих к ним территориях. Изменения не коснутся работы ресторанов. 65 квадратных метров - минимальная площадь обслуживания, в том числе общепита, прилегающего к многоквартирным домам", - сообщил глава региона.
По его словам, соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение депутатов заксобрания Калужской области. В случае его принятия, нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года. В переходный период у добросовестных предпринимателей будет время подготовиться к новым требованиям, отметил губернатор.