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Адвокат рассказала, как избежать злоупотреблений при уплате алиментов - РИА Новости, 18.11.2024
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04:28 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/alimenty-1984310234.html
Адвокат рассказала, как избежать злоупотреблений при уплате алиментов
Адвокат рассказала, как избежать злоупотреблений при уплате алиментов - РИА Новости, 18.11.2024
Адвокат рассказала, как избежать злоупотреблений при уплате алиментов
При переводе денег на содержание детей после расторжения брака необходимо указывать назначение платежа, чтобы избежать злоупотреблений со стороны второго... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:28
2024-11-18T04:28
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. При переводе денег на содержание детей после расторжения брака необходимо указывать назначение платежа, чтобы избежать злоупотреблений со стороны второго родителя, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. Она отметила, что при расторжении брака можно либо договориться и обратиться к нотариусу с соглашением о порядке уплаты алиментов, либо решить вопрос через суд. "Если не заключили соглашение об уплате алиментов, нет судебного акта и имеется лишь устная договоренность о содержании ребенка, для минимизации возможных неблагоприятных правовых последствий следует направлять денежные средства с конкретизацией назначения платежа, например, "алименты", это позволит купировать возможное недобросовестное поведение второго родителя", - посоветовала адвокат. По ее словам, при обращении в суд для взыскания алиментов можно потребовать платежи за предыдущие три года, если будет доказано, что их просили, но не смогли получить. Доказательством может стать даже сообщение в любом мессенджере, добавила Кузьминова.
https://ria.ru/20241116/alimenty-1984130270.html
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общество
Общество
Адвокат рассказала, как избежать злоупотреблений при уплате алиментов

Адвокат Кузьминова: при переводе алиментов надо указывать назначение средств

© Depositphotos.com / fizkesМолода пара во время ссоры
Молода пара во время ссоры - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Depositphotos.com / fizkes
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. При переводе денег на содержание детей после расторжения брака необходимо указывать назначение платежа, чтобы избежать злоупотреблений со стороны второго родителя, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
Она отметила, что при расторжении брака можно либо договориться и обратиться к нотариусу с соглашением о порядке уплаты алиментов, либо решить вопрос через суд.
"Если не заключили соглашение об уплате алиментов, нет судебного акта и имеется лишь устная договоренность о содержании ребенка, для минимизации возможных неблагоприятных правовых последствий следует направлять денежные средства с конкретизацией назначения платежа, например, "алименты", это позволит купировать возможное недобросовестное поведение второго родителя", - посоветовала адвокат.
По ее словам, при обращении в суд для взыскания алиментов можно потребовать платежи за предыдущие три года, если будет доказано, что их просили, но не смогли получить. Доказательством может стать даже сообщение в любом мессенджере, добавила Кузьминова.
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