https://ria.ru/20241118/alimenty-1984310234.html

Адвокат рассказала, как избежать злоупотреблений при уплате алиментов

Адвокат рассказала, как избежать злоупотреблений при уплате алиментов - РИА Новости, 18.11.2024

Адвокат рассказала, как избежать злоупотреблений при уплате алиментов

При переводе денег на содержание детей после расторжения брака необходимо указывать назначение платежа, чтобы избежать злоупотреблений со стороны второго... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T04:28

2024-11-18T04:28

2024-11-18T04:28

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767926705_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_44357e427c86d2d68feebbbbc5b19252.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. При переводе денег на содержание детей после расторжения брака необходимо указывать назначение платежа, чтобы избежать злоупотреблений со стороны второго родителя, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. Она отметила, что при расторжении брака можно либо договориться и обратиться к нотариусу с соглашением о порядке уплаты алиментов, либо решить вопрос через суд. "Если не заключили соглашение об уплате алиментов, нет судебного акта и имеется лишь устная договоренность о содержании ребенка, для минимизации возможных неблагоприятных правовых последствий следует направлять денежные средства с конкретизацией назначения платежа, например, "алименты", это позволит купировать возможное недобросовестное поведение второго родителя", - посоветовала адвокат. По ее словам, при обращении в суд для взыскания алиментов можно потребовать платежи за предыдущие три года, если будет доказано, что их просили, но не смогли получить. Доказательством может стать даже сообщение в любом мессенджере, добавила Кузьминова.

https://ria.ru/20241116/alimenty-1984130270.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество