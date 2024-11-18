https://ria.ru/20241118/agent-1984334973.html

Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области

Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области - РИА Новости, 18.11.2024

Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области

Агент украинских спецслужб, задержанный ФСБ в Калужской области, признался, что не только готовил бомбы, но и сам собирался устроить взрыв на... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:54

2024-11-18T09:54

2024-11-18T10:26

специальная военная операция на украине

калужская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Агент украинских спецслужб, задержанный ФСБ в Калужской области, признался, что не только готовил бомбы, но и сам собирался устроить взрыв на газораспределительном узле.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Калужской области россиянина, который для украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства и передавал через тайники другим агентам для совершения террористических атак в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Возбуждено уголовное дело."Самодельные взрывные устройства я должен был оставлять в тайниках. Последнее задание, которое они мне дали - это сделать один заряд и заложить его самому мне лично под газораспределительный узел", - сказал он в видеоролике ФСБ."Но задуманному не пришлось случиться, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали меня", - добавил он.Также демонстрируются кадры самого задержания.

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

калужская область

россия

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Задержание и допрос украинского агента, готовившего теракты в регионах России Украинский агент, изготавливавший бомбы для проведения диверсионно-террористических актов в трех регионах РФ, задержан в Калужской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ. 2024-11-18T09:54 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия