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Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 18.11.2024 (обновлено: 10:26 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/agent-1984334973.html
Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области
Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области - РИА Новости, 18.11.2024
Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области
Агент украинских спецслужб, задержанный ФСБ в Калужской области, признался, что не только готовил бомбы, но и сам собирался устроить взрыв на... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:54
2024-11-18T10:26
специальная военная операция на украине
калужская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Агент украинских спецслужб, задержанный ФСБ в Калужской области, признался, что не только готовил бомбы, но и сам собирался устроить взрыв на газораспределительном узле.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Калужской области россиянина, который для украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства и передавал через тайники другим агентам для совершения террористических атак в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Возбуждено уголовное дело."Самодельные взрывные устройства я должен был оставлять в тайниках. Последнее задание, которое они мне дали - это сделать один заряд и заложить его самому мне лично под газораспределительный узел", - сказал он в видеоролике ФСБ."Но задуманному не пришлось случиться, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали меня", - добавил он.Также демонстрируются кадры самого задержания.
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
калужская область
россия
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7 495 645-6601
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Задержание и допрос украинского агента, готовившего теракты в регионах России
Украинский агент, изготавливавший бомбы для проведения диверсионно-террористических актов в трех регионах РФ, задержан в Калужской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Происшествия
Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области

ФСБ показала видео допроса в Калужской области готовившего теракты агента Киева

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Агент украинских спецслужб, задержанный ФСБ в Калужской области, признался, что не только готовил бомбы, но и сам собирался устроить взрыв на газораспределительном узле.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Калужской области россиянина, который для украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства и передавал через тайники другим агентам для совершения террористических атак в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Возбуждено уголовное дело.
"Самодельные взрывные устройства я должен был оставлять в тайниках. Последнее задание, которое они мне дали - это сделать один заряд и заложить его самому мне лично под газораспределительный узел", - сказал он в видеоролике ФСБ.
"Но задуманному не пришлось случиться, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали меня", - добавил он.
Также демонстрируются кадры самого задержания.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПроисшествия
 
 
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