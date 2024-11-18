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Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области
Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области - РИА Новости, 18.11.2024
Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области
Агент украинских спецслужб, задержанный ФСБ в Калужской области, признался, что не только готовил бомбы, но и сам собирался устроить взрыв на... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:54
2024-11-18T09:54
2024-11-18T10:26
специальная военная операция на украине
калужская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Агент украинских спецслужб, задержанный ФСБ в Калужской области, признался, что не только готовил бомбы, но и сам собирался устроить взрыв на газораспределительном узле.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Калужской области россиянина, который для украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства и передавал через тайники другим агентам для совершения террористических атак в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Возбуждено уголовное дело."Самодельные взрывные устройства я должен был оставлять в тайниках. Последнее задание, которое они мне дали - это сделать один заряд и заложить его самому мне лично под газораспределительный узел", - сказал он в видеоролике ФСБ."Но задуманному не пришлось случиться, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали меня", - добавил он.Также демонстрируются кадры самого задержания.
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание и допрос украинского агента, готовившего теракты в регионах России
Украинский агент, изготавливавший бомбы для проведения диверсионно-террористических актов в трех регионах РФ, задержан в Калужской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
2024-11-18T09:54
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PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Происшествия
Появилось видео задержания украинского агента в Калужской области
ФСБ показала видео допроса в Калужской области готовившего теракты агента Киева
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Агент украинских спецслужб, задержанный ФСБ в Калужской области, признался, что не только готовил бомбы, но и сам собирался устроить взрыв на газораспределительном узле.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Калужской области россиянина, который для украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства и передавал через тайники другим агентам для совершения террористических атак в Белгородской, Брянской и Тульской областях
. Возбуждено уголовное дело.
"Самодельные взрывные устройства я должен был оставлять в тайниках. Последнее задание, которое они мне дали - это сделать один заряд и заложить его самому мне лично под газораспределительный узел", - сказал он в видеоролике ФСБ.
"Но задуманному не пришлось случиться, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали меня", - добавил он.
Также демонстрируются кадры самого задержания.