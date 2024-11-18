https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984479320.html

Президент Абхазии сообщил подробности попытки захвата гостелерадиокомпании

Президент Абхазии сообщил подробности попытки захвата гостелерадиокомпании - РИА Новости, 18.11.2024

Президент Абхазии сообщил подробности попытки захвата гостелерадиокомпании

В ночь на понедельник в Абхазии была попытка проникнуть в здания МВД и службы государственной безопасности, силовикам даны поручения действовать так, чтобы... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T22:10

2024-11-18T22:10

2024-11-18T22:26

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аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 18 ноя - РИА Новости. В ночь на понедельник в Абхазии была попытка проникнуть в здания МВД и службы государственной безопасности, силовикам даны поручения действовать так, чтобы исключить такую возможность, заявил президент республики Аслан Бжания в интервью Первому каналу.В ночь на понедельник в инфоцентре президента Абхазии сообщали, что группа лиц попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме, охранники отогнали их предупредительными выстрелами."Сегодня ночью была попытка проникнуть на государственное телевидение, в ряд других учреждений, была перестрелка. Была попытка оказать давление, проникнуть в комплекс зданий МВД и службы государственной безопасности", - сказал Бжания.Он подчеркнул, что силовикам в республике даны поручения действовать по воинскому уставу и исключить возможность такого развития событий.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Президент Аслан Бжания заявил, что согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания. Протестующие отвергли предложение властей.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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абхазия, в мире, сухум, россия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024