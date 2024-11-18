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В Абхазии проходят переговоры властей и оппозиции - РИА Новости, 18.11.2024
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18:27 18.11.2024 (обновлено: 21:06 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984448348.html
В Абхазии проходят переговоры властей и оппозиции
В Абхазии проходят переговоры властей и оппозиции - РИА Новости, 18.11.2024
В Абхазии проходят переговоры властей и оппозиции
В Министерстве обороны Абхазии вечером в понедельник начались переговоры между представителями властей и оппозиции по выходу из политического кризиса, передает... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:27
2024-11-18T21:06
в мире
абхазия
протесты в абхазии — 2024
адгур ардзинба
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СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. В Министерстве обороны Абхазии вечером в понедельник начались переговоры между представителями властей и оппозиции по выходу из политического кризиса, передает агентство "Апсныпресс"."От власти в переговорах участвуют вице-президент Бадра Гунба, председатель государственного таможенного комитета Отар Хеция и общественный деятель Давид Пилия. От оппозиции переговоры ведут Адгур Ардзинба, Кан Кварчия и Леван Микаа", — говорится в сообщении.Ранее в понедельник один из лидеров оппозиции Леван Микаа объявил, что они принимают условие Бжании назначить нынешнего вице-президента Бадру Гумбу исполняющим обязанности главы государства до выборов, несмотря на то что не все согласны с таким решением. При этом протестующие потребовали отставки правительства, включая руководителей силовых ведомств.Что происходит в АбхазииПротестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если манифестанты освободят захваченные здания. Но оппозиция отвергла это предложение и заявила, что примет только отставку президента.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984397210.html
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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024, адгур ардзинба, кан кварчия, аслан бжания, россия, сухум
В мире, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024, Адгур Ардзинба, Кан Кварчия, Аслан Бжания, Россия, Сухум
В Абхазии проходят переговоры властей и оппозиции

В Минобороны Абхазии начались переговоры властей и оппозиции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАкция протеста абхазской оппозиции в Сухуме
Акция протеста абхазской оппозиции в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Акция протеста абхазской оппозиции в Сухуме
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СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. В Министерстве обороны Абхазии вечером в понедельник начались переговоры между представителями властей и оппозиции по выходу из политического кризиса, передает агентство "Апсныпресс".
"От власти в переговорах участвуют вице-президент Бадра Гунба, председатель государственного таможенного комитета Отар Хеция и общественный деятель Давид Пилия. От оппозиции переговоры ведут Адгур Ардзинба, Кан Кварчия и Леван Микаа", — говорится в сообщении.
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
15 ноября, 18:17
Ранее в понедельник один из лидеров оппозиции Леван Микаа объявил, что они принимают условие Бжании назначить нынешнего вице-президента Бадру Гумбу исполняющим обязанности главы государства до выборов, несмотря на то что не все согласны с таким решением. При этом протестующие потребовали отставки правительства, включая руководителей силовых ведомств.

Что происходит в Абхазии

Протестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Российские туристы начали отменять туры в Абхазию
Вчера, 14:24
Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.
В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.
Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если манифестанты освободят захваченные здания. Но оппозиция отвергла это предложение и заявила, что примет только отставку президента.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
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Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреАбхазияПротесты в Абхазии — 2024Адгур АрдзинбаКан КварчияАслан БжанияРоссияСухум
 
 
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