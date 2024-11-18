https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984448348.html

В Абхазии проходят переговоры властей и оппозиции

В Абхазии проходят переговоры властей и оппозиции - РИА Новости, 18.11.2024

В Абхазии проходят переговоры властей и оппозиции

В Министерстве обороны Абхазии вечером в понедельник начались переговоры между представителями властей и оппозиции по выходу из политического кризиса, передает... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:27

2024-11-18T18:27

2024-11-18T21:06

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СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. В Министерстве обороны Абхазии вечером в понедельник начались переговоры между представителями властей и оппозиции по выходу из политического кризиса, передает агентство "Апсныпресс"."От власти в переговорах участвуют вице-президент Бадра Гунба, председатель государственного таможенного комитета Отар Хеция и общественный деятель Давид Пилия. От оппозиции переговоры ведут Адгур Ардзинба, Кан Кварчия и Леван Микаа", — говорится в сообщении.Ранее в понедельник один из лидеров оппозиции Леван Микаа объявил, что они принимают условие Бжании назначить нынешнего вице-президента Бадру Гумбу исполняющим обязанности главы государства до выборов, несмотря на то что не все согласны с таким решением. При этом протестующие потребовали отставки правительства, включая руководителей силовых ведомств.Что происходит в АбхазииПротестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если манифестанты освободят захваченные здания. Но оппозиция отвергла это предложение и заявила, что примет только отставку президента.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024, адгур ардзинба, кан кварчия, аслан бжания, россия, сухум