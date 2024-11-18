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Президента Абхазии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве
Президента Абхазии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 18.11.2024
Президента Абхазии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве
Президент Абхазии Аслан Бжания получил приглашение РФ на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая 2025... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:47
2024-11-18T17:47
2024-11-18T17:47
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день победы. подготовка к празднику
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СУХУМ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания получил приглашение РФ на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая 2025 года в Москве, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского лидера. "Уважаемый Аслан Георгиевич, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил мне передать вам текст приглашения на мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года", - говорится в приглашении от имени посла РФ в Сухуме Михаила Шургалина, текст которого приводит пресс-служба президента Абхазии.
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Абхазия, Россия, Москва, Аслан Бжания, В мире, День Победы. Подготовка к празднику, День Победы
Президента Абхазии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве
Президент Абхазии Бжания получил приглашение на мероприятия 9 мая в Москве