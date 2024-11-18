Президент Абхазии согласовал начало переговоров с оппозицией

СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания договорился с депутатами сформировать делегации и начать переговоры властей и оппозиции, сообщила пресс-служба главы республики. "Состоялась встреча президента Аслана Бжании с группой депутатов парламента. Обсуждалась сложившаяся в стране ситуация. Было принято решение не позднее 18:00 (17:00 мск) сформировать делегации и приступить к переговорам властей и оппозиции", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник один из лидеров оппозиции Леван Микаа объявил, что они принимают условие Бжании назначить нынешнего вице-президента Бадру Гумбу исполняющим обязанности главы государства до выборов, несмотря на то что не все согласны с таким решением. При этом протестующие потребовали отставки правительства, включая руководителей силовых ведомств.Что происходит в АбхазииПротестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если манифестанты освободят захваченные здания. Но оппозиция отвергла это предложение и заявила, что примет только отставку президента.
СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания договорился с депутатами сформировать делегации и начать переговоры властей и оппозиции, сообщила пресс-служба главы республики.
"Состоялась встреча президента Аслана Бжании с группой депутатов парламента. Обсуждалась сложившаяся в стране ситуация. Было принято решение не позднее 18:00 (17:00 мск) сформировать делегации и приступить к переговорам властей и оппозиции", — говорится в заявлении.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Ранее в понедельник один из лидеров оппозиции Леван Микаа объявил, что они принимают условие Бжании назначить нынешнего вице-президента Бадру Гумбу исполняющим обязанности главы государства до выборов, несмотря на то что не все согласны с таким решением. При этом протестующие потребовали отставки правительства, включая руководителей силовых ведомств.
Что происходит в Абхазии
Протестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.
Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.
В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.
Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если манифестанты освободят захваченные здания. Но оппозиция отвергла это предложение и заявила, что примет только отставку президента.
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