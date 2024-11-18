https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984400980.html

Президент Абхазии обсудил с Совбезом ситуацию в республике

Президент Абхазии обсудил с Совбезом ситуацию в республике - РИА Новости, 18.11.2024

Президент Абхазии обсудил с Совбезом ситуацию в республике

Президент Абхазии Аслан Бжания на Совете безопасности обсудил ситуацию в республике и её урегулирование, сообщила в понедельник его пресс-служба. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:43

2024-11-18T14:43

2024-11-18T14:43

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СУХУМ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания на Совете безопасности обсудил ситуацию в республике и её урегулирование, сообщила в понедельник его пресс-служба. "Под председательством президента Абхазии Аслана Бжания состоялось заседание Совета безопасности. Обсуждалась сложившаяся ситуация и меры по ее стабилизации", - говорится в сообщении. Кроме того, Бжания дал поручения членам Совбеза, касающиеся предотвращения противоправных действий. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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