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Российские туристы начали отменять туры в Абхазию - РИА Новости, 18.11.2024
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Туризм
 
14:24 18.11.2024 (обновлено: 14:50 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984397210.html
Российские туристы начали отменять туры в Абхазию
Российские туристы начали отменять туры в Абхазию - РИА Новости, 18.11.2024
Российские туристы начали отменять туры в Абхазию
Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысячи туристов РФ, но сейчас многие отменяют бронирования из-за беспорядков в стране, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:24
2024-11-18T14:50
туризм
новости - туризм
абхазия
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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протесты в абхазии — 2024
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысячи туристов РФ, но сейчас многие отменяют бронирования из-за беспорядков в стране, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Беспорядки и политическая нестабильность в регионе заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен – именно на летний период", - сообщили в ассоциации."На данный момент, по агрегированным данным, отдых в Абхазии на лето уже запланировали порядка 100-120 тысяч человек", - говорится в сообщении.В АТОР со ссылкой на агрегированные данные крупных туристический компаний сообщили, что на отдых в Абхазию будущим летом могли бы отправиться до 1,6 миллиона туристов из России, что "на 6-7% превысило бы результаты прошедшего высокого сезона". Отмечается, что наряду с курортами Краснодарского Края и Крыма Абхазия на данный момент входит в топ-3 у крупных туроператоров, достигая, в зависимости от компании, 20-40% от общего объема продаж туров по раннему бронированию.Туроператоры, со своей стороны, готовы помочь туристам построить новые планы на отдых, но направление может недосчитаться отдыхающих из России. "На данный момент у туроператоров в продаже еще есть достаточное количество альтернатив на российских курортах: в Анапе, Геленджике. Мы готовы возвращать стоимость туров в Абхазию и предлагать альтернативы", – процитировали в сообщении вице-президента АТОР Сергея Ромашкина."В отношении туров на Новый год ситуация пока другая - ни в одной из опрошенных компаний пока не сказали о значительном росте объема аннуляций. На период с 26 декабря по 10 января, по предварительным оценкам, продано до 80% всех путевок. Ожидаемый турпоток в Абхазию на эти даты - 60-70 тысяч человек, включая организованных и самостоятельных путешественников. Есть аннуляции и на ближайший период, но масштабы их не так заметны", - сообщили в ассоциации.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Позднее абхазская оппозиция сообщила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса. В пятницу Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от туристических поездок в Абхазию, а туроператорам - приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, и не применять штрафные санкции при отмене поездок в эту страну.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984359928.html
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новости - туризм, абхазия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире, протесты в абхазии — 2024
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), В мире, Протесты в Абхазии — 2024
Российские туристы начали отменять туры в Абхазию

АТОР: российские туристы начали отменять забронированные на лето туры в Абхазию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысячи туристов РФ, но сейчас многие отменяют бронирования из-за беспорядков в стране, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Беспорядки и политическая нестабильность в регионе заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен – именно на летний период", - сообщили в ассоциации.
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
15 ноября, 18:17
"На данный момент, по агрегированным данным, отдых в Абхазии на лето уже запланировали порядка 100-120 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В АТОР со ссылкой на агрегированные данные крупных туристический компаний сообщили, что на отдых в Абхазию будущим летом могли бы отправиться до 1,6 миллиона туристов из России, что "на 6-7% превысило бы результаты прошедшего высокого сезона". Отмечается, что наряду с курортами Краснодарского Края и Крыма Абхазия на данный момент входит в топ-3 у крупных туроператоров, достигая, в зависимости от компании, 20-40% от общего объема продаж туров по раннему бронированию.
Туроператоры, со своей стороны, готовы помочь туристам построить новые планы на отдых, но направление может недосчитаться отдыхающих из России. "На данный момент у туроператоров в продаже еще есть достаточное количество альтернатив на российских курортах: в Анапе, Геленджике. Мы готовы возвращать стоимость туров в Абхазию и предлагать альтернативы", – процитировали в сообщении вице-президента АТОР Сергея Ромашкина.
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Абхазская оппозиция выступила с новым заявлением после встречи с властями
Вчера, 12:04
"В отношении туров на Новый год ситуация пока другая - ни в одной из опрошенных компаний пока не сказали о значительном росте объема аннуляций. На период с 26 декабря по 10 января, по предварительным оценкам, продано до 80% всех путевок. Ожидаемый турпоток в Абхазию на эти даты - 60-70 тысяч человек, включая организованных и самостоятельных путешественников. Есть аннуляции и на ближайший период, но масштабы их не так заметны", - сообщили в ассоциации.
В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Позднее абхазская оппозиция сообщила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса. В пятницу Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от туристических поездок в Абхазию, а туроператорам - приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, и не применять штрафные санкции при отмене поездок в эту страну.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
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Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
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Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
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Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
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Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
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Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
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10 из 10
 
ТуризмНовости - ТуризмАбхазияРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)В миреПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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