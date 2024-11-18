https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984397210.html

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию - РИА Новости, 18.11.2024

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию

Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысячи туристов РФ, но сейчас многие отменяют бронирования из-за беспорядков в стране, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:24

2024-11-18T14:24

2024-11-18T14:50

туризм

новости - туризм

абхазия

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

в мире

протесты в абхазии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984147167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1c9bd3fabfd266860b8999f3aefa1ad.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысячи туристов РФ, но сейчас многие отменяют бронирования из-за беспорядков в стране, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Беспорядки и политическая нестабильность в регионе заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен – именно на летний период", - сообщили в ассоциации."На данный момент, по агрегированным данным, отдых в Абхазии на лето уже запланировали порядка 100-120 тысяч человек", - говорится в сообщении.В АТОР со ссылкой на агрегированные данные крупных туристический компаний сообщили, что на отдых в Абхазию будущим летом могли бы отправиться до 1,6 миллиона туристов из России, что "на 6-7% превысило бы результаты прошедшего высокого сезона". Отмечается, что наряду с курортами Краснодарского Края и Крыма Абхазия на данный момент входит в топ-3 у крупных туроператоров, достигая, в зависимости от компании, 20-40% от общего объема продаж туров по раннему бронированию.Туроператоры, со своей стороны, готовы помочь туристам построить новые планы на отдых, но направление может недосчитаться отдыхающих из России. "На данный момент у туроператоров в продаже еще есть достаточное количество альтернатив на российских курортах: в Анапе, Геленджике. Мы готовы возвращать стоимость туров в Абхазию и предлагать альтернативы", – процитировали в сообщении вице-президента АТОР Сергея Ромашкина."В отношении туров на Новый год ситуация пока другая - ни в одной из опрошенных компаний пока не сказали о значительном росте объема аннуляций. На период с 26 декабря по 10 января, по предварительным оценкам, продано до 80% всех путевок. Ожидаемый турпоток в Абхазию на эти даты - 60-70 тысяч человек, включая организованных и самостоятельных путешественников. Есть аннуляции и на ближайший период, но масштабы их не так заметны", - сообщили в ассоциации.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Позднее абхазская оппозиция сообщила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса. В пятницу Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от туристических поездок в Абхазию, а туроператорам - приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, и не применять штрафные санкции при отмене поездок в эту страну.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984359928.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, абхазия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире, протесты в абхазии — 2024