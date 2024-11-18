На заседании парламента Абхазии присутствуют 20 депутатов
Парламент Абхазии начал заседание в здании, находящемся под контролем оппозиции
© РИА НовостиЗаседание парламента Абхазии началось в здании палаты
© РИА Новости
Заседание парламента Абхазии началось в здании палаты
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СУХУМ, 18 ноя - РИА Новости. Заседание парламента Абхазии началось в понедельник в здании палаты, находящемся под контролем протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты прибывали в парламент в течение дня, в районе 13.00 мск они начали заседание в одном из кабинетов правительственного здания в Сухуме. На заседании присутствует 20 депутатов, в том числе спикер парламента Лаша Ашуба.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.
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