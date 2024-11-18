https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984386786.html

На заседании парламента Абхазии присутствуют 20 депутатов

На заседании парламента Абхазии присутствуют 20 депутатов - РИА Новости, 18.11.2024

На заседании парламента Абхазии присутствуют 20 депутатов

Заседание парламента Абхазии началось в понедельник в здании палаты, находящемся под контролем протестующих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:53

2024-11-18T13:53

2024-11-18T13:53

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 18 ноя - РИА Новости. Заседание парламента Абхазии началось в понедельник в здании палаты, находящемся под контролем протестующих, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты прибывали в парламент в течение дня, в районе 13.00 мск они начали заседание в одном из кабинетов правительственного здания в Сухуме. На заседании присутствует 20 депутатов, в том числе спикер парламента Лаша Ашуба. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сухум, абхазия, россия, лаши ашуба, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024