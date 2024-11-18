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В парламенте Абхазии заявили, что в переговорах с оппозицией есть прогресс
В парламенте Абхазии заявили, что в переговорах с оппозицией есть прогресс - РИА Новости, 18.11.2024
В парламенте Абхазии заявили, что в переговорах с оппозицией есть прогресс
Абхазские депутаты намерены организовать прямые переговоры между властью и оппозицией, сообщил журналистам в понедельник спикер парламента Лаша Ашуба. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:41
2024-11-18T13:41
2024-11-18T13:53
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СУХУМ, 18 ноя – РИА Новости. Абхазские депутаты намерены организовать прямые переговоры между властью и оппозицией, сообщил журналистам в понедельник спикер парламента Лаша Ашуба."С вечера пятницы ведутся консультации (с оппозицией - ред.), и даже достигнут определённый прогресс, но его недостаточно для разрешения ситуации. Поэтому мы намерены организовать прямой диалог между властью и оппозицией", - сказал Ашуба.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Президент Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные правительственные здания.
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абхазия, в мире, протесты в абхазии — 2024, лаши ашуба, аслан бжания, россия, сухум
Абхазия, В мире, Протесты в Абхазии — 2024, Лаши Ашуба, Аслан Бжания, Россия, Сухум
В парламенте Абхазии заявили, что в переговорах с оппозицией есть прогресс
Спикер парламента Абхазии: в переговорах с оппозицией есть прогресс, но его мало