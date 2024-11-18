https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984368998.html

Россия выступает за нормализацию обстановки в Абхазии, заявили в Кремле

Россия выступает за нормализацию обстановки в Абхазии, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.11.2024

Россия выступает за нормализацию обстановки в Абхазии, заявили в Кремле

Россия выступает за нормализацию обстановки в Абхазии и хотела бы, чтобы ситуация оставалась в конституционном русле, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:39

2024-11-18T12:39

2024-11-18T12:39

абхазия

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дмитрий песков

протесты в абхазии — 2024

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия выступает за нормализацию обстановки в Абхазии и хотела бы, чтобы ситуация оставалась в конституционном русле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике, и хотели бы, чтобы ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле воспринимают напряженную ситуацию в Абхазии и могут ли протесты повлиять на двусторонние отношения. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Выборы президента Абхазии должны были состояться весной 2025 года.

https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984366286.html

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абхазия, россия, сухум, дмитрий песков, протесты в абхазии — 2024, в мире