https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984366286.html

Абхазская оппозиция настаивает на отставке руководителей силовых ведомств

Абхазская оппозиция настаивает на отставке руководителей силовых ведомств - РИА Новости, 18.11.2024

Абхазская оппозиция настаивает на отставке руководителей силовых ведомств

Абхазская оппозиция потребовала отставки правительства полностью, включая руководителей силовых ведомств, заявил РИА Новости один из лидеров оппозиции Леван... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:29

2024-11-18T12:29

2024-11-18T13:27

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. Абхазская оппозиция потребовала отставки правительства полностью, включая руководителей силовых ведомств, заявил РИА Новости один из лидеров оппозиции Леван Микаа по итогам переговоров с властями."Весь кабинет министров должен уйти в отставку, затем будут назначены новые руководители. Оставить действующих министров возглавлять силовой блок, как того требует Аслан Бжания, — для нас неприемлемое условие", — сказал он. При этом оппозиция согласна на компромисс: до выборов нового президента республикой будет управлять вице-президент Бадра Гумба. По словам Микаа, это решение одобряют не все оппозиционеры, но они готовы на это пойти, чтобы снять политическое напряжение.Что происходит в АбхазииПротестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если митингующие освободят захваченные здания. Но оппозиция отвергла это предложение и заявила, что примет только отставку Бжании.

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html

https://ria.ru/20241030/abkhaziya-1980960191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024