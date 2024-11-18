https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984359928.html

Абхазская оппозиция выступила с новым заявлением после встречи с властями

Абхазская оппозиция выступила с новым заявлением после встречи с властями - РИА Новости, 18.11.2024

Абхазская оппозиция выступила с новым заявлением после встречи с властями

Абхазская оппозиция согласилась на условия власти, что до проведения президентских выборов страной будет управлять вице-президент Бадра Гумба, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:04

2024-11-18T12:04

2024-11-18T12:49

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 18 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция согласилась на условия власти, что до проведения президентских выборов страной будет управлять вице-президент Бадра Гумба, сообщил РИА Новости член оппозиции Леван Микаа."Мы идем на компромисс и соглашаемся на условие власти назначить и.о. президента Бадру Гумбу, который сегодня занимает должность вице-президента. Не все собравшиеся здесь одобряют это решение. Но мы готовы на это пойти, чтобы снять политическое напряжение", - сказал он.Ранее оппозиция отвергала кандидатуру Гумбы в качестве временного президента до выборов.Президент Абхазии Аслан Бжания заявил ранее, что готов выполнить требование оппозиции и подать в отставку, если сторонники оппозиции покинут захваченный правительственный квартал и до выборов страной будет управлять вице-президент Гумба.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.Выборы президента Абхазии должны были состояться весной 2025 года.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024