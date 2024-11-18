https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984350039.html

Министр юстиции Абхазии обвинил Запад в финансировании НПО

Министр юстиции Абхазии обвинил Запад в финансировании НПО - РИА Новости, 18.11.2024

Министр юстиции Абхазии обвинил Запад в финансировании НПО

Западные спецслужбы финансировали НПО в Абхазии с целью дестабилизации ситуации, заявил министр юстиции Анри Барциц в интервью Абхазской государственной... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:13

2024-11-18T11:13

2024-11-18T11:39

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СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. Западные спецслужбы финансировали НПО в Абхазии с целью дестабилизации ситуации, заявил министр юстиции Анри Барциц в интервью Абхазской государственной телерадиокомпании. "Мы четыре года говорили о том, что западные спецслужбы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, целью финансирования являлась дестабилизация в стране, создание хаоса, негативного образа нашей страны на международной арене", — сказал он.По словам Барцица, когда президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет протестующих абхазских оппозиционеров с победой, когда граждане Грузии и Украины передают свои поздравления, следует задуматься, "а на правильном ли мы пути". Действия оппозиции глава Минюста расценил как попытку захвата власти. "Президент Республики Абхазия обозначил абсолютно правовой механизм выхода из сложившегося политического кризиса", — заключил он. Что происходит в АбхазииПротестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России. В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если митингующие освободят захваченные здания. В случае его отставки руководить страной будет вице-президент, а весной состоятся выборы нового президента. Но оппозиция отвергла это предложение и заявила, что примет только отставку Бжании.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html

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в мире, абхазия, грузия, украина, саломе зурабишвили