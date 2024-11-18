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Министр юстиции Абхазии обвинил Запад в финансировании НПО - РИА Новости, 18.11.2024
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11:13 18.11.2024 (обновлено: 11:39 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984350039.html
Министр юстиции Абхазии обвинил Запад в финансировании НПО
Министр юстиции Абхазии обвинил Запад в финансировании НПО - РИА Новости, 18.11.2024
Министр юстиции Абхазии обвинил Запад в финансировании НПО
Западные спецслужбы финансировали НПО в Абхазии с целью дестабилизации ситуации, заявил министр юстиции Анри Барциц в интервью Абхазской государственной... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:13
2024-11-18T11:39
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СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. Западные спецслужбы финансировали НПО в Абхазии с целью дестабилизации ситуации, заявил министр юстиции Анри Барциц в интервью Абхазской государственной телерадиокомпании. "Мы четыре года говорили о том, что западные спецслужбы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, целью финансирования являлась дестабилизация в стране, создание хаоса, негативного образа нашей страны на международной арене", — сказал он.По словам Барцица, когда президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет протестующих абхазских оппозиционеров с победой, когда граждане Грузии и Украины передают свои поздравления, следует задуматься, "а на правильном ли мы пути". Действия оппозиции глава Минюста расценил как попытку захвата власти. "Президент Республики Абхазия обозначил абсолютно правовой механизм выхода из сложившегося политического кризиса", — заключил он. Что происходит в АбхазииПротестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России. В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если митингующие освободят захваченные здания. В случае его отставки руководить страной будет вице-президент, а весной состоятся выборы нового президента. Но оппозиция отвергла это предложение и заявила, что примет только отставку Бжании.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
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в мире, абхазия, грузия, украина, саломе зурабишвили
В мире, Абхазия, Грузия, Украина, Саломе Зурабишвили
Министр юстиции Абхазии обвинил Запад в финансировании НПО

Барциц: Запад финансировал НПО в Абхазии с целью дестабилизации ситуации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 18 ноя — РИА Новости. Западные спецслужбы финансировали НПО в Абхазии с целью дестабилизации ситуации, заявил министр юстиции Анри Барциц в интервью Абхазской государственной телерадиокомпании.
"Мы четыре года говорили о том, что западные спецслужбы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, целью финансирования являлась дестабилизация в стране, создание хаоса, негативного образа нашей страны на международной арене", — сказал он.
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
15 ноября, 18:17
По словам Барцица, когда президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет протестующих абхазских оппозиционеров с победой, когда граждане Грузии и Украины передают свои поздравления, следует задуматься, "а на правильном ли мы пути".
Действия оппозиции глава Минюста расценил как попытку захвата власти.
"Президент Республики Абхазия обозначил абсолютно правовой механизм выхода из сложившегося политического кризиса", — заключил он.

Что происходит в Абхазии

Протестные акции в Абхазии начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует межправительственное соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что после вступления в силу этого документа российские компании начнут строить в республике апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
12 ноября, 15:23
Депутаты планировали рассмотреть законопроект 15 ноября, но перенесли заседание на следующую неделю. В тот же день у здания высшего законодательного органа собрались митингующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации. При этом они утверждали, что не выступают против России.
В итоге между силовиками и протестующими начались столкновения, закончившиеся тем, что сторонники оппозиции взяли здание штурмом парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.
Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если митингующие освободят захваченные здания. В случае его отставки руководить страной будет вице-президент, а весной состоятся выборы нового президента. Но оппозиция отвергла это предложение и заявила, что примет только отставку Бжании.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреАбхазияГрузияУкраинаСаломе Зурабишвили
 
 
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